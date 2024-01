Infortunati Inter, le novità su Dimarco e Lautaro Martinez

Tiene banco il capitolo infortunati in casa Inter. In vista della sfida contro il Verona, infatti, Inzaghi dovrà fare ancora a meno di Lautaro Martinez e Dimarco, entrambi fermi ai box per i noti problemi muscolari

Brutte notizie per per Inzaghi in vista del match di campionato contro il Verona, sfida valida per la 19^ giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Lautaro Martinez e Dimarco, entrambi ancora fermi ai box. Difficilmente l’attaccante argentino riuscirà a tornare a disposizione nelle prossime ore. Nessuna corsa contro il tempo e nessun rischi inutile. Lautaro proverà a rispondere presente in occasione della 20^ giornata di Serie A in programma tra 10 giorni giorni circa.

Piede sul freno anche per Dimarco. L’esterno mancino continuerà il suo percorso di recupero prima del definitivo ritorno in campo. Anche in questo caso, l’ex Verona salterà la sfida contro la sua ex squadra, per tornare in campo la prossima settimana in occasione della 20^ giornata di campionato. Al suo posto pronto Carlos Augusto, opzione già confermate nelle scorse giornate di campionato.

Buone notizie per Dumfries: l’esterno olandese ha recuperato totalmente dal recente problema muscolare e potrebbe scendere in campo dal primo minuto nella sfida contro il Verona. Ballottaggio serrato con Darmian per il ruolo di esterno destro.

Infortunati Inter, le probabili formazioni in vista della 19^ giornata

Pochi dubbi di formazione per Inzaghi. Come detto, il recupero di Dumfries potrebbe far slittare Darmian nella posizione di centrale destro di difesa con l’esclusione dal primo minuto di Bisseck. Attenzione al ballottaggio a tre tra Darmian, Bisseck e Pavard, quest’ultimo ormai totalmente recuperato. Di seguito le probabili formazioni di Inter-Verona, match valido per la 19^ giornata di Serie A:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Doig; Duda, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic