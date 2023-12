Genoa-Inter, Inzaghi: “Sarà una gara combattuta. Ecco i disponibili”

L’Inter partirà alla volta di Genova per affrontare il Genoa di Gilardino e alla vigilia della gara ha parlato così Simone Inzaghi: le sue parole.

Nella giornata di domani, venerdì 29 dicembre, alle ore 20:45 l’Inter scenderà in campo in casa del Genoa per affrontare la squadra di Gilardino. Sarà l’ultimo match del 2023 per i nerazzurri e Simone Inzaghi, per l’occasione, ha parlato di quello che si aspetta ai canali ufficiali del club.

Il 2023 è stato senza dubbio un anno intenso per l’Inter, che ha vissuto in un sali e scendi di emozioni. Le tante sconfitte in campionato per la scorsa stagione, ma poi la finale di Champions League giocata ad alto livello con il Manchester City. Insomma, un anno tutto da ricordare.

E lo sa perfettamente Simone Inzaghi che, ai canali ufficiali del club, ha dichiarato: “È stato un anno ricco di soddisfazioni. Abbiamo vinto e fatto una finale di Champions stimolante. Abbiamo tanta ambizione e guardiamo al 2024 con tantissimo entusiasmo”. Il mister nerazzurro ha poi detto la sua sul match che si aspetta per domani.

Genoa-Inter, trasferta insidiosa per Inzaghi: le sue parole alla vigilia

Simone Inzaghi, ai canali ufficiali dell’Inter, ha dichiarato: “Sarà una partita combattuta. Il Genoa è in un ottimo momento e ha giocatori di qualità, con un allenatore preparato che sta facendo bene. Dovremo fare una partita accorta, di grandissima intensità. Il nostro gruppo è molto solido, i ragazzi si vogliono bene e l’abbraccio collettivo (con Arnautovic, ndr.) è stato bellissimo”. E ha poi fatto il punto sugli indisponibili e su chi invece tornerà a disposizione.

“Avremo – ha aggiunto nel suo discorso – qualche assenza ma le turnazioni devono essere una soluzione, non un problema. Domani vedremo chi tornerà disponibile e chi no“. Assenti saranno a tal proposito Lautaro Martinez e Dimarco. Mentre De Vrij, Frattesi e Dumfries partiranno con la squadra. A riferirlo è stato Matteo Barzaghi, giornalista di ‘Sky Sport’.