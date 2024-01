Inter, tutto fatto per Buchanan: ecco le cifre, fissate anche le visite mediche

Tutto fatto per Tajon Buchanan all’Inter! L’esterno è atteso a Milano già domani per le visite mediche! Ecco le cifre dell’affare.

L’Inter sta per chiudere il suo primo colpo di mercato per questo gennaio 2024! Tajon Buchanan è infatti ormai a un passo dal club nerazzurro. È atteso a Milano per svolgere le visite mediche, poi firmerà il suo nuovo contratto. Affare vicinissimo alla chiusura con il Bruges.

Marotta e Ausilio hanno giocato d’anticipo e hanno accelerato una volta compreso che Juan Cuadrado sarebbe stato a lungo out per l’operazione al tendine d’Achille. L’obiettivo di mercato è perciò stato fin da subito Tajon Buchanan, giovane esterno destro del Bruges.

Il classe 1999, come riferito e confermato da Fabrizio Romano, è atteso a Milano già nella giornata di domani! Svolgerà come di consueto le visite mediche e poi firmerà il suo nuovo contratto. Certo, fino a quando non è tutto nero su bianco nulla è sicuro (come il passato insegna!), ma l’affare sembra procedere a gonfie vele. Ecco allora di che cifre si sta parlando.

Calciomercato Inter, Buchanan atteso a Milano nella giornata di domani: visite e firma in arrivo

Il giornalista Fabrizio Romano, tramite il proprio profilo ‘Twitter-X’, ha reso noto: “Tajon Buchanan all’Inter, ci siamo! Accordo con il Club Brugge su quota fissa di 7 milioni di euro più eventuali bonus (per un totale di circa 10 milioni di euro, ndr.)”.

“I termini personali – ha continuato il giornalista esperto di calciomercato – sono stati concordati settimane fa e Tajon si recherà a Milano domani. Svolgerà le visite mediche nella giornata di giovedì. Accordo completato, pronto per essere siglato“. La firma sembra perciò essere a un passo. Si attende solamente poi l’arrivo dell’ufficialità. Il canadese sarà il primo, per il momento sembrerebbe anche l’unico, rinforzo per Simone Inzaghi che dovrà con i suoi affrontare tutta una seconda e importante parte di stagione.