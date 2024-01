Samardzic, Dragusin e non solo: le priorità di mercato del Napoli

Aurelio De Laurentiis è chiamato a grandi interventi sul mercato. Ecco la situazione in casa azzurra dopo l’arrivo di Mazzocchi.

Il Napoli è quasi sicuramente una delle maggiori delusioni di questa prima metà di campionato. Gli azzurri, che questa stagione possono fregiarsi dello Scudetto cucito sul petto, sono attualmente ottavi in classifica, lontani dalla vetta ed anche dalla zona Champions League.

Anche il cambio di allenatore, con il ritorno di Walter Mazzarri in luogo di un Rudi Garcia mai realmente in sintonia con squadra e ambiente, non ha portato il cambio di rotta sperato. E’ vero, la qualificazione agli ottavi di Champions League è arrivata, ma sono arrivate anche le sconfitte in tutti i big match e l’eliminazione dalla Coppa Italia. Patron De Laurentiis ha quindi dovuto serrare le fila, promettendo interventi sul mercato in grado di invertire la rotta e salvare una stagione fin qui molto problematica.

Nemmeno si è aperto il calciomercato e già è arrivato il primo rinforzo per Walter Mazzarri. Stiamo parlando di Pasquale Mazzocchi. Non un ‘titolarissimo’, ma certamente un buonissimo calciatore in grado di far ritagliarsi il suo minutaggio e far rifiatare capitan Di Lorenzo. L’attenzione adesso si sposta invece sulla mediana e sul centro difesa, anche considerando che, visti i movimenti in uscita, delle entrate sono d’obbligo anche per un fattore numerico.

Si tratta Samardzic, si sogna Dragusin: la situazione

Per Samardzic si sta parlando. Tanto, molto, con insistenza. Napoli e Udinese avrebbero già trovato un’intesa di massima, ora tocca trovare l’intesa con il calciatore. Di certo, dopo la partenza di Elmas, un colpo a centrocampo è d’obbligo. Ma a preoccupare gli uomini mercato del Napoli è anche la difesa. Il quartetto attuale non fornisce garanzie e un rinforzo, anche per permettere a Mazzarri di variare il modulo, sarebbe molto gradito dal tecnico.

Il sogno è Dragusin, ma sul calciatore ci sono anche sirene della Premier per giugno. Accettare il Napoli adesso o aspettare giugno per qualche altra big? Gli azzurri provano a lavorare ai fianchi per convincere prima il Genoa. Ostigard e Zanoli potrebbero essere le pedine di scambio per lavorare sul prezzo. Diversi i piani B: si va da Demiral, l’ex Juventus e Atalanta che attualmente gioca in Saudi League, a Tomiyasu, ex Bologna ora all’Arsenal. Entrambi conoscono già il calcio italiano e per questo non necessiterebbero di ambientamento.

Non è però escluso che si possa puntare su di una giovane promessa, come ad esempio Vitik dello Sparta Praga. Il tutto senza dimenticare di guardare e iniziare a pensare anche a giugno. Zielinski è sempre corteggiato dall’Inter, poi ci sono i malumori di chi gioca meno come ad esempio Simeone. E infine la questione Osimhen. Un rinnovo con clausola che secondo molti è propedeutico all’addio.