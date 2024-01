Inter, Buchanan è il regalo per Simone Inzaghi: ecco chi è il colpo nerazzurro

Primo colpo di mercato per l’Inter, che a breve ufficializzerà l’acquisto di Buchanan. Il canadese guadagnerà 1.5 milioni netti.

L’Inter sta per ufficializzare il primo colpo di questa sessione invernale del mercato. Nell’aeroporto di Linate, infatti, è sbarcato Tajon Buchanan che, a breve, si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di apporre la propria firma sul contratto fino al 30 giugno 2028. Un acquisto fortemente voluto dai nerazzurri, alla luce dei frequenti problemi fisici subiti da Juan Cuadrado (si rivedrà soltanto in primavera) e del suo rendimento al di sotto delle aspettative.

L’amministratore delegato Giuseppe Marotta nei giorni scorsi aveva intensificato i contatti con il Bruges, al fine di posizionarsi in pole position e bruciare la concorrenza del Manchester City che aveva lanciato concreti segnali d’interesse nei confronti del 24enne canadese. Il blitz piazzato dal manager ha prodotto i risultati sperati, visto che le parti sono riuscite a trovare l’intesa decisiva. Nelle casse della società belga finiranno 6 milioni più 2 legati a determinati obiettivi personali e di squadra.

Il classe 1999, invece, guadagnerà 1.5 milioni netti all’anno. Un rinforzo dal costo sostenuto e dal rendimento garantito. Buchanan, infatti, andrà ad contendere a Denzel Dumfries il ruolo di esterno destro titolare nel 3-5-2 utilizzato da Simone Inzaghi. Il quale, ora, avrà a disposizione un elemento di grande spinta capace di giocare pure nel tridente offensivo, partecipare in prima persona alla costruzione della manovra e, quando necessario, finalizzarla.

Inter, ecco Buchanan: tutti i numeri del canadese

Buchanan, nella prima parte della stagione, ha totalizzato 3 gol e 4 assist in 20 apparizioni di cui 12 in campionato e 8 in Conference League. Numeri che hanno spinto l’Inter a puntare forte su di lui per rafforzare la rosa e consolidare il sogno di vincere lo scudetto. Ora si resta in attesa soltanto del comunicato ufficiale, con l’Inter che proseguirà a sondare il mercato alla ricerca di ulteriori rinforzi da regalare ad Inzaghi. Nel mirino, in particolare, c’è Tiago Djalo del Lille.

Il difensore portoghese è in scadenza e, di recente, ha fatto sapere alla dirigenza francese di non essere interessato al rinnovo. Il suo obiettivo è quello di mettersi alla prova in contesti alternativi e Milano, in tal senso, rappresenta una meta quanto mai gradita. La concorrenza non manca (anche la Juve si è inserita raccogliendo informazioni) ma Marotta rimane ottimista sulle possibilità di condurre in porto anche questa operazione. Proseguono, poi, le interlocuzioni atte a convincere Piotr Zielinski a rifiutare il rinnovo proposto dal Napoli a trasferirsi alla corte di Inzaghi a parametro zero.