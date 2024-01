Mercato Juventus, dal ritorno di Bernardeschi all’addio di Kean: le novità

Il mercato della Juventus potrebbe cambiare marcia già nel corso dei prossimi giorni. Definita la cessione di Huijsen alla Roma, il club bianconero non sostituirà il centrale difensivo sul mercato

Come cambierà il mercato della Juventus in vista delle prossime settimane? La cessione di Huijsen non coinciderà con un nuovo affondo sul mercato. Allegri proseguirà la stagione con cinque difensori, potendo contare sul totale recupero di Alex Sandro dall’infortunio, ormai totalmente a disposizione del tecnico bianconero. Da valutare anche le strategie a centrocampo.

Non trovano conferma le indiscrezioni sul possibile ritorno di Bernardeschi. L’esterno offensivo del Toronto potrebbe completare l’organico bianconero a costi contenuti. Allegri potrebbe utilizzarlo sia come mezz’ala di centrocampo, sia come esterno offensivo arruolabile sia sulla fascia destra, sia sulla fascia sinistra. Il diretto interessato, dal canto suo, avrebbe già aperto alla volontà di far ritorno in bianconero.

Bernardeschi, per il momento, non rappresenterà una priorità, ma non è escluso che Giuntoli possa valutare l’affondo negli ultimi giorni di mercato per consentire ad Allegri di puntellare la rosa per la seconda parte di campionato. La trattativa potrebbe decollare solo ed esclusivamente sulla base del prestito secco senza diritto o obbligo di riscatto. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane.

Mercato Juventus, Phillips sempre più lontano: Kean via in prestito?

Attenzione al nome di Phillips. Difficilmente Giuntoli accetterà le richieste del Manchester City per aprire al possibile acquisto del centrocampista inglese. La Juventus potrebbe riflettere sull’affondo solamente nel caso in cui il City dovesse aprire al prestito secco gratuito senza diritto o obbligo di riscatto. Pista di mercato sempre più fredda, anche per Phillips non rispecchierebbe il profilo del centrocampista tracciato da Allegri per completare la rosa.

La Juventus valuterà il da farsi nelle prossime settimane. Occhio anche al capitolo cessioni. Kean potrebbe salutare la Juventus a gennaio e abbracciare l’inizio di una nuova avventura con la formula del prestito secco. Anche in questo caso sono attese conferme nel corso delle prossime settimane.