Doppia cessione in casa Milan: Pioli ha dato via libera

Non ci sono solo acquisti nei piani del Milan. I rossoneri puntano anche a sfoltire la rosa: doppia cessione in vista.

Acquisti, ma non solo. Il Milan in questa sessione invernale del mercato conta di stravolgere la rosa a disposizione di Stefano Pioli, al fine di renderla maggiormente competitiva e alimentare le speranze di rimonta in classifica. Il rientro alla base di Matteo Gabbia ha consentito di rimpolpare il reparto difensivo tuttavia non ci si fermerà qua: in cantiere, infatti, c’è l’acquisto di un altro centrale di comprovata qualità.

Il preferito fino a qualche giorno fa rispondeva al nome di Jakub Kiwior, scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta: appena 291 minuti in Premier League. I Gunners, però, non hanno intenzione di far partire in prestito l’ex Spezia: da qui la necessità, da parte del management guidato da Gerry Cardinale, di cambiare obiettivo e spostare altrove il mirino. La pista più calda, adesso, conduce a Lilian Brassier di proprietà del Brest, che lo valuta tra i 10 e i 12 milioni.

Cifre alla portata delle casse del Milan che, al tempo stesso, sogna di prendere Serhou Guirassy, principale terminale offensivo dello Stoccarda. Il guineano ha segnato 19 volte in Bundesliga e ha una clausola rescissoria da 17.5 milioni: i rossoneri si sono iscritti alla corsa e, a breve, si faranno avanti in maniera concreta al fine di strappare il via libera dei tedeschi e dell’entourage del 27enne, che chiede un ingaggio da almeno 5 milioni. Per quanto riguarda le cessioni, sono due i componenti dell’attuale gruppo che saluteranno la compagnia.

Milan, doppia cessione in vista: l’addio risulta imminente

Il primo è Rade Krunic, che ha rispedito al mittente le proposte di rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. La dirigenza si era detta disposta a mettere sul piatto un ingaggio da 2 milioni più vari bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. Il bosniaco, dal canto suo, vorrebbe arrivare a quota 3 tutto compreso. Le parti, al momento, risultano quanto mai distanti con il Fenerbahce pronto ad approfittare della situazione.

Il secondo è Luka Romero, sbarcato alla corte di Pioli il 6 luglio a parametro zero. L’ex Lazio, in questi mesi, è rimasto ai margini della formazione titolare totalizzando appena 5 presenze di cui 4 in campionato e una in Coppa Italia. Un bilancio magro, che porterà all’inevitabile separazione: su di lui, stando a quanto riportato da Nicolò Schira, ci sono il Como ed il Lecce. Il 19enne si è preso del tempo per riflettere. La sua esperienza al Milan, intanto si sta per chiudere.