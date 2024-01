Juve, rimonta in extremis contro la Salernitana: nessuna minifuga Inter

I bianconeri vanno sotto a Salerno, ma poi nella ripresa riescono a ribaltarla. Decide Vlahovic nel recupero.

La Juventus deve rispondere alla vittoria di ieri dell’Inter contro l’Hellas Verona che ha consentito ai nerazzurri di Simone Inzaghi di laurearsi campione d’inverno. Di fronte la Salernitana dell’altro Inzaghi, Filippo, che nei bassifondi della classifica da troppo tempo, non può certo permettersi di lasciare punti, anche al cospetto di un avversario più quotato come i bianconeri.

E infatti la Salernitana rende difficile la vita agli uomini di Allegri fin da subito. Nel primo tempo, a sorpresa, sono proprio i campani a passare in vantaggio al minuto 39 con Maggiore. Un vantaggio che però, nel secondo tempo, viene vanificato dallo stesso Maggiore che, dopo essere diventato l’eroe momentaneo del match, si becca la seconda ammonizione che significa espulsione. E’ il 53′ e la Salernitana si trova costretta a difendere il vantaggio per quasi tutto il secondo tempo in inferiorità numerica.

Naturalmente la Juventus ce la mette tutta per ribaltare la partita. Passano poco più di 10′ e Iling Junior pareggia. Da quel momento in poi la partita diventa un tentativo della Juventus di ottenere i tre punti ed evitare la minifuga dell’Inter. Scocca il recupero e Vlahovic svetta più in alto di tutti e beffa il portiere della Salernitana completando la rimonta.

La Juventus risponde all’Inter: sempre -2 dalla vetta

Con questo successo la Juventus risponde alla vittoria di ieri sera dell’Inter. Un successo fondamentale per gli uomini di Massimiliano Allegri che mantengono cosi i nerazzurri a distanza di contatto. Sono ancora due i punti che separano i bianconeri dalla vetta. Niente minifuga Inter quindi, con i nerazzurri che devono accontentarsi del titolo di campioni d’inverno senza però aver ottenuto, nonostante 90′ con risultato favorevole, alcun vantaggio da questa giornata.

In ogni caso i bianconeri allungano sul quinto posto, blindando di fatto l’obiettivo minimo stagionale che è il ritorno in Champions dopo questa stagione di assenza. Adesso il margine di sicurezza dei bianconeri è di ben 14 punti sul Bologna al quinto posto. Ecco la classifica dopo il match di questo pomeriggio: Inter 48; Juventus 46; Milan 39; Fiorentina 33; Bologna 32; Lazio 30; Atalanta 29*; Roma 28*; Napoli 28; Torino 27; Monza 25; Genoa 21; Lecce 21; Sassuolo 19; Frosinone 19; Udinese 17; Cagliari 15; Hellas Verona 14; Empoli 13; Salernitana 12

*una partita da giocare