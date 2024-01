Ag. Kvaratskhelia su Osimhen: “Andrà in Arabia Saudita”

L’agente di Khvicha Kvaratskhelia ha spiegato in un’intervista che probabilmente Victor Osimhen andrà in Arabia Saudita

La pessima stagione del Napoli post-Scudetto sta facendo venire fuori tutti i limiti strutturali e tecnici delle scelte estive di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del club partenopeo, però, ha ‘sistemato’ il contratto di Victor Osimhen.

E’ arrivato, infatti, il rinnovo per il centravanti nigeriano fino al 2026 con una clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Una cifra che può essere offerta da qualche club saudita del fondo PIF, per un addio che può verificarsi dopo il concreto interesse della scorsa stagione da parte dell’Al-Hilal.

Dunque, la clausola permette al Napoli di cautelarsi dal punto di vista economico. Osimhen è un centravanti molto ambito, ha portato lo Scudetto all’ombra del Vesuvio dopo trentatré anni e vinto il Pallone d’Oro africano. Adesso è impegnato nella preparazione per la Coppa d’Africa, una competizione che la Nigeria non vince dal 2013.

E proprio del futuro di Osimhen ha parlato Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia. I due, insieme, sono praticamente perfetti e hanno portato una marea di punti al Napoli. Però la possibilità che durante la prossima estate possa concretizzarsi l’addio del centravanti nigeriano è molto concreta.

L’agente di Kvara e il ‘pronostico’ sul futuro di Osimhen

Mamuka Jugeli ha rilasciato un’intervista a Tsotne Kinkladze, giornalista georgiano di ‘First Channel’: “Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma credi che resterà al Napoli per sempre? Te lo dico ora, andrà in Arabia Saudita in estate. Khvicha non accetterebbe l’Arabia nemmeno se gli offrissero un miliardo di euro. Lui accetterebbe Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco o Manchester City. Vuole avere successo e lo sta già ottenendo. Ha volontà e obiettivi diversi”.

Parole chiarissime da parte dell’agente di Kvaratskhelia, che ha poi rivelato di aver già avuto dei contatti con alcune delle big in questione. L’attaccante georgiano aspira, dunque, a giocare in uno dei migliori campionati e club del mondo, come qualsiasi giocatore con un minimo di ambizione. Poi c’è il caso di Osimhen, che è molto diverso.

Jugeli appare molto sicuro di quella che sarà la scelta di Osimhen. Accettare l’ingaggio faraonico che garantirà l’Arabia Saudita, come del resto aveva già fatto la scorsa estate. Soltanto il muro eretto da De Laurentiis aveva impedito che il centravanti nigeriano andasse via. Adesso le cose per il Napoli stanno andando male e a fine stagione l’addio del suo bomber appare scontato.