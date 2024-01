Juventus a caccia di giovani, nel mirino due talenti classe 2006: i dettagli

I bianconeri pensano a due giovani innesti. Dopo Yildiz, la dirigenza è sempre più convinta che sia la scelta giusta.

La strategia della Juventus in chiave mercato è chiara, e lo era ancor prima degli scandali che hanno chiuso i rubinetti alla dirigenza. Puntare sui giovani pare sia il nuovo dogma della dirigenza bianconera, che da ormai più di due stagioni sta cercando di sfruttare la maggior parte dei giovani talenti della Juventus Next Gen con l’obiettivo di auto-costruirsi il futuro.

Una strategia che nelle ultime stagioni ha visto esordire, grazie soprattutto a Max Allegri, talenti come Fagioli, Moretti, Iling-Junior, Soulè, Barrenechea e, da questa stagione, Kenan Yildiz.

Il giovane talento turco classe 2005 sta conquistando spazio in prima squadra a suon di giocate, gol e assist. Già dieci le partite disputate tra Serie A e Coppa Italia, con due gol a segno e tanto entusiasmo. E pensare che la Juventus l’ha strappato al Bayern Monaco a titolo gratuito, con la lungimiranza di fargli firmare un contratto fino al 2027.

Ma l’occhio della Juventus non si ferma qui. Ci sono, infatti, altri due giovanissimi giocatori nel mirino del club bianconero.

La Juve non si ferma, altri due giovani alle porte: i dettagli

Sono due i nomi che la Juventus ha messo nel mirino per il futuro. Due talenti classe 2006 che il club sta cercando di portare a Torino per consolidare la strategia basata sull’innesto in rosa di giovani talenti.

Il primo è quello di Vasilije Adzic, trequartista montenegrino in forza al Budugcnost Podgorica con il quale ha già siglato sei reti e due assist in questa stagione. Non è ancora ufficiale il suo passaggio in bianconero, ma sono imminenti le visite mediche. Battuta la concorrenza grazie ad un’offerta superiore ai cinque milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Adzic rimarrà in Montenegro fino a giugno, per poi tornare a Torino da maggiorenne.

Il secondo nome è quello di Luis Trus, attaccante tedesco dell’Hertha Berlino. Come riportato da Calciomercato.it, la Juventus starebbe parlando con gli agenti del giovane talento. L’idea sarebbe quella di portarlo a Torino a titolo gratuito, vista la scadenza del suo contratto a giugno. Andrebbe a riformare la Juventus Next Gen per poi, perchè no, fare il salto in prima squadra. Già tre gol e quattro assist per lui con l’Herta Berlino.