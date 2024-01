Mercato Juventus, non solo Kean: si apre all’addio di Kostic

Il mercato della Juventus potrebbe entrare nel vivo con il capitolo cessioni. Come confermato nelle ultime ore, infatti, i bianconeri potrebbe dire addio a Kean, il quale piace particolarmente a Fiorentina e Monza. Occhio anche al possibile sacrificio di Kostic

Dopo l’ottimo impatto di Yildiz in prima squadra, la Juventus potrebbe decidere di sacrificare Kean in vista dell’attuale sessione di mercato invernale. Il centravanti bianconero piace alla Fiorentina e al Monza. Giuntoli incontrerà i dirigenti della Viola per valutare la possibile operazione, la quale potrebbe svilupparsi sulla base del prestito secco, o prestito con diritto di riscatto.

Occhio anche al pressing del Monza, alla ricerca di un nuovo centravanti e pronto a inserirsi nella corsa a Kean. Il diretto interessato, dal canto suo, potrebbe aprire all’addio immediato per abbracciare l’inizio di una nuova avventura che gli possa consentire di giocare con maggiore costanza e regolarità. Allegri, intervenuto in conferenza stampa nelle scorse ore, non ha smentito il possibile sacrificio di Kean in vista delle prossime settimane.

Come detto, l’addio di Kean sarà ammortizzato dall’impatto devastante di Yildiz in prima squadra. Allegri punterà con forte decisione sul talento turco, il quale rappresenterà la prima alternativa a Chiesa in vista della seconda parte della stagione. Milik, invece, ricoprirà il solito ruolo di vice Vlahovic.

Mercato Juventus, Kostic verso l’Arabia Saudita?

Non solo Kean, come confermato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, Kostic potrebbe lasciare subito la Juventus con destinazione Arabia Saudita. L’esterno serbo piace particolarmente ad alcune squadre del campionato arabo e non è escluso che possano affondare il colpo già nel corso delle prossime settimane. Giuntoli potrebbe mettere il veto alla cessione, ma non di fronte a un’offerta irrinunciabile, sia per la società, ma soprattutto per il giocatore.

In caso di addio immediato a Kostic, la Juventus si affiderà a Cambiaso come nuovo esterno sinistro, con Iling Junior prima alternativa. Attenzione, però, al possibile ritorno di Bernardeschi. Con l’addio di Kostic, infatti, non è escluso che la Juventus possa aprire le porte al ritorno dell’ex Fiorentina, attualmente in forza al Toronto. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane.