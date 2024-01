Napoli scatenato sul mercato: preso Traorè, De Laurentiis prepara un poker di acquisti

Ore calde di calciomercato e i campioni d’Italia sono a caccia di rinforzi. De Laurentiis è letteralmente scatenato.

A inizio mercato lo aveva detto e ora De Laurentiis è pronto a rispettare la parola data. Il Napoli si candida nettamente a diventare la squadra regina di questa sessione di calciomercato invernale, il patron azzurro è pronto a stravolgere la squadra, una situazione che nessuno avrebbe immaginato qualche mese fa.

I campioni d’Italia hanno però bisogno di una scossa, il girone di andata è stato traumatico e la squadra di Mazzarri ha bisogno di svoltare per non perdere il treno Champions League, al momento distante solo cinque punti. Prima della Supercoppa in Arabia il Napoli affronterà la Salernitana in un derby che si preannuncia caldissimo, ma intanto gli azzurri sono scatenati sul mercato.

Dopo Mazzocchi (il cui esordio è stato un autentico disastro) il Napoli ha chiuso per il calciatore del Bournemouth Hamed Traore, ex giocatore del Sassuolo. Colpo in entrata che arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto a 25 milioni e gli azzurri credono nella rinascita del talento classe 2000. Ma non è finita qui perchè il Napoli lavora ad un’altra serie di colpi.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis scatenato sul mercato

Non solo Traorè, il Napoli prepara una serie di colpi. La situazione Samardzic è in stand-by, gli azzurri hanno l’ok dell’Udinese ma manca quello del calciatore e c’è il forcing della Juve che al momento sembra avere un gradimento maggiore. C’è un testa a testa, ma intanto il Napoli lavora ad un altro doppio colpo a centrocampo.

Come riporta Sky Sport il club ha offerto un prestito oneroso di 500 mila e diritto a 6 milioni alla Fiorentina per Antonin Barak, offerta al momento rifiutata. I viola vorrebbero un obbligo e al momento la situazione è ferma. Non solo perchè il Napoli lavora a Mangala del Nottingham Forrest, sul calciatore c’è anche la Juve ma i partenopei vogliono chiudere subito per regalare a Mazzarri un centrocampista di qualità.

Ultimo ma non per importanza il difensore dell’Udinese Nehuen Perez, che potrebbe arrivare anche in operazione slegata da Samardzic: il Napoli ha offerto 12 milioni, i friulani hanno chiesto di più e non vorrebbero cedere due pedine chiave a gennaio. Sono ore calde, ma il Napoli è letteralmente scatenato in questo mercato.