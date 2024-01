Mercato Atalanta, ansia Gasperini: due cessioni a sorpresa a gennaio

Il mercato dell’Atalanta potrebbe essere condizionato dal capitolo cessioni. Come confermato nelle ultime ore, la Juventus sarebbe pronta a irrompere con forte decisione su Ederson. Occhio ai possibili retroscena

La Juventus punta forte su Ederson e proverà l’affondo totale già nell’attuale sessione del mercato invernale. Come riportato da Gianluca Di Marzio e Sky Sport, i bianconeri avrebbero chiesto informazione sul centrocampista dell’Atalanta. Difficilmente la Dea aprirà all’addio immediato, ma tutto potrebbe dipendere dall’offerta che la Juve potrebbe presentare alla compagine nerazzurra.

Piccolo allarme per Gasperini, il quale proverà a convincere la dirigenza atalantina a bloccare il possibile sacrificio del giocatore almeno nell’attuale sessione di mercato per poi rivalutare le potenziali offerte a cavallo della prossima estate. La Juventus ci proverà concretamente, ma il muro nerazzurro potrebbe spingere i bianconeri su altri obiettivi, vedi Hederson, il quale potrebbe vestire bianconero con la formula del prestito.

Non solo Ederson, attenzione anche al possibile addio di Muriel, corteggiato da diverse squadre di Serie A, le quali potrebbero offrire un ruolo da titolare all’attaccante colombiano. Ad oggi, però, l’Atalanta non sembrerebbe essere intenzionato ad aprire all’addio dell’ex Fiorentina, Siviglia e Sampdoria. Stesso discorso fatto per Ederson: Muriel potrebbe restare all’Atalanta almeno fino al termine della stagione per poi rivalutazione il suo futuro in estate.

Mercato Atalanta, no alle cessioni di Muriel ed Ederson: Palomino verso l’addio

Semaforo rosso per le cessioni di Muriel ed Ederson, ma occhio al capitolo Palomino. Il difensore piace particolarmente alla Salernitana e al Cagliari. Testa a testa serrato tra le due squadre, con il diretto interessato pronto a dire alla Dea per riuscire a vestire i panni di difensore titolare con maggiore costanza. Palomino potrebbe lasciare subito l’Atalanta per abbracciare l’inizio di una nuova avventura.

L’acquisto di Hien dal Verona, da questo punto di vista, potrebbe confermare l’addio ormai certo di Palomino. Il suo futuro si deciderà nei prossimi giorni prima della sirena finale del mercato. Il Cagliari, ad oggi, sembrerebbe aver superato il pressing della Salernitana, ma non è escluso un nuovo ritorno di fiamma da parte della compagine granata allenata da Pippo Inzaghi.