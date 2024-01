“Vola dal dottore”: Milan, la notizia dell’ultim’ora è una mazzata

In casa Milan si lavora in vista dei prossimi match, ma intanto brutta botta per il tecnico rossonero Stefano Pioli.

Nell’ultimo turno di campionato il Milan ha battuto con un perentorio 3 a 1 la Roma di Josè Mourinho e di fatto Pioli ha sancito la chiusura dell’avventura del tecnico portoghese in Italia. I rossoneri – nonostante gli alti e bassi – sono terzi in classifica e il posto Champions sembra al momento assicurato.

C’è qualche rimpianto in quanto negli ultimi mesi il club ha avuto davvero troppi infortuni, tra i tifosi tanti pensano che questa squadra poteva (e in fondo può) lottare fino in fondo per il titolo. Intanto la società pensa al calciomercato, a gennaio finora è arrivato il solo Terracciano ma il sogno è Buongiorno del Torino e continuano i contatti tra le parti.

Nelle ultime ore è però sfumato un importante obiettivo di mercato, il calciatore sta facendo già le visite mediche con il nuovo club e l’affare è ormai saltato. In casa Milan la priorità resta un attaccante, in questi mesi si è parlato di vari nomi, da Jonathan David fino a Taremi (sempre più vicino all’Inter) e tra i vari nomi si è discusso anche di Gift Orban. Il calciatore sta per cambiare maglia.

Calciomercato Milan, il calciatore cambia maglia

In questa stagione Gift Orban ha deluso le attese, ma parliamo comunque di un calciatore di gran talento. Il Milan lo monitora da anni ormai ma in queste ore – come riportato dal giornalista Fabrizio Romano – l’attaccante nigeriano del Gent andrà al Lione. Il calciatore è già volato in Francia ed effettuerà le visite mediche con i medici francesi, poi ci sarà la firma. Un affare importante da circa 13 milioni di euro e il Lione ha una nuova punta.

Che colpo per il club francese mentre tra i tifosi rossoneri c’è grande rimpianto. Orban è stato seguito nelle scorse sessioni di calciomercato, ma non se ne fatto nulla. Il club pensava in un possibile affare low cost in estate ma dovrà invece cambiare obiettivi: il calciatore è pronto per questa nuova esperienza, il Milan invece valuterà altri nomi per l’estate.

Sono ore calde per il calciomercato invernale, gli affari sono all’ordine del giorno e anche le big italiane sono assolute protagoniste. Gift Orban, un nome di cui probabilmente sentiremo ancora parlare, ma non in serie A. Il suo futuro è in Ligue1.