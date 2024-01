Roma, è tempo di rivoluzione: dopo Mourinho altri cambiamenti. E spunta anche il nome di Totti

L’esonero di José Mourinho è solo l’inizio di un grande periodo di cambiamenti in casa Roma. E i tifosi sognano il ritorno di Totti.

Tempo di cambiamenti in casa Roma. La sponda giallorossa del Tevere, dopo l’addio di Mourinho e l’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina dell’Olimpico, è alle prese con altri saluti. I Friedkin sono pronti a rilanciare le ambizioni della squadre, ma la ripartenza non può che passare da nuovi arrivi in campo e dietro al scrivania.

Era noto da tempo che ci sarebbe stato anche l’addio del direttore sportivo Tiago Pinto. Il dirigente giallorosso concluderà quest’ultima sessione di calciomercato e poi, dai primi di febbraio, lascerà la sua scrivania a Trigoria. Un addio con sufficiente anticipo che sta permettendo alla proprietà di guardarsi intorno e di poter trattare con i giusti tempi il nome del nuovo direttore sportivo.

Niente fretta, la sessione di gennaio, che nel frattempo ha visto la cessione di Vina al Flamengo, è ancora nelle mani di Pinto. Ma avere il nuovo direttore sportivo già a febbraio permetterebbe alla Roma di guardare già al mercato estivo. Una sessione che dipenderà molto dalla posizione finale in campionato. Diversi discorsi, Lukaku su tutti, potrebbero dipendere proprio da un eventuale quarto posto. I Friedkin però pensano in grande e, stando a quanto riporta il Messaggero, avrebbero messo nel mirino Marco Neppe del Bayern Monaco.

Roma, idea Neppe per la posizione di DS. Ma c’è anche l’ipotesi Totti-Massara

Neppe sta proprio in questi giorni risolvendo il suo contratto con il Bayern Monaco. Una volta libero potrebbe proprio accasarsi ai giallorossi. Di certo la sua esperienza in un top club europeo sarebbe un valore aggiunto non indifferente, per questo motivo la proprietà della Roma ci sta seriamente pensando. C’è però un’altra ipotesi sul tavolo, che sicuramente è più suggestiva per i tifosi della Roma.

Stando a quanto dichiarato dall’operatore di mercato Michele Fratini ai microfoni della RAI, un altro nome caldo per il ruolo di direttore sportivo della Roma è quello di Daniele Massara. L’ex dirigente del Milan però non arriverebbe solo, ma potrebbe essere affiancato da Francesco Totti. L’ex bandiera della Roma formerebbe la versione giallorossa della coppia Maldini-Massara che ha riportato lo Scudetto nella Milano rossonera. Una suggestione al momento, ma che qualora si concretizzasse segnerebbe senz’altro una svolta importante in casa giallorossa. De Rossi in panchina e Totti in dirigenza. Difficile che un tifosi della Roma possa avere qualcosa da obiettare.