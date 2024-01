Mercato Fiorentina, la verità su Belotti-Ikonè e altra cessione a sorpresa

Il mercato della Fiorentina potrebbe entrare nel vivo nel corso dei prossimi giorni. Occhi puntati sul possibile scambio Belotti-Ikonè: situazione da monitorare attentamente in vista delle ultime due settimane di calciomercato

Piede sull’acceleratore e massima attenzione al possibile scambio Belotti-Ikonè sull’asse Roma-Fiorentina. Come confermato dai colleghi di Sky Sport, la Roma sarebbe disposta a mettere sul piatto il cartellino del Gallo per arrivare all’esterno offensivo della Viola. Uno scambio alla pari che permettere alle due squadre di puntellare le proprie rose nei ruoli attualmente scoperti.

L’arrivo di Belotti a Firenze potrebbe consentire a Italiano di poter puntare su un centravanti esperto, abile in area di rigore e pronto a rilanciarsi totalmente in vista di Euro 2024. L’ex Torino, infatti, potrebbe accettare la nuova destinazione per cercare di riconquistare una maglia da titolare e un ruolo centrale in vista della seconda parte di stagione.

Per quel che riguarda Ikonè, invece, Italiano potrebbe aprire al suo addio, soprattutto dopo il ritorno ormai a pieno regime di Nico Gonzalez. L’esterno offensivo viola potrebbe essere sacrificato per arrivare a Belotti, ritenuto indispensabile per arricchire il reparto offensivo di “fiuto del gol”, imprevedibilità sotto porta e maggiore cinismo negli ultimi sedici metri di gioco. Il potenziale affondo su Belotti, però, potrebbe coincidere con la cessione di Nzola.

Mercato Fiorentina, se arriva Belotti sarà addio a Nzola

Con l’ipotetico arrivo del Gallo Belotti, la Fiorentina potrebbe aprire concretamente alla cessione di Nzola. L’ex Spezia, chiuso attualmente dalla forte concorrenza di Beltran, si ritroverebbe di fronte anche la nuova candidatura di Belotti. Tre maglie per un solo posto, aspetto che potrebbe spingere Nzola ad aprire concretamente all’immediato addio già nella sessione di gennaio.

Su Nzola resta vigile l’interesse del Cagliari, ma attenzione anche al Monza, attualmente a caccia di un centravanti di peso per potenziare la linea offensiva. La Fiorentina, dal canto suo, dirà sì al sacrificio di Nzola solamente dopo l’arrivo di Belotti o di un altro centravanti. Ultimi giorni frenetici e occhio ai possibili colpi di scena: Nzola-Belotti-Ikonè, un tris di nomi che potrebbero stravolgere il mercato nelle ultime ore.