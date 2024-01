Juve, la rivelazione sul futuro di Allegri spiazza: “Può rinnovare”

Sul futuro di Max Allegri, in attesa della gara della sua Juve contro l’Empoli, bisogna registrare una rivelazione che spiazzato.

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, la Juventus ha battuto domenica scorsa al Via del Mare anche il Lecce di Roberto D’Aversa. Con questo successo, sfruttando l’impegno dell’Inter in Arabia Saudita per la Final Four di Supercoppa italiana, la ‘Vecchia Signora’ è tornata al comando della classifica del campionato di Serie A con un punto di vantaggio proprio sui team nerazzurri.

Una volta archiviata la gara di Lecce, la Juventus è chiamata dalla sfida di sabato dell’Allianz Stadium contro l’Empoli di Davide Nicola (appena subentrato all’esonerato Aurelio Andreazzoli). La squadra di Max Allegri, di fatto, deve assolutamente vincere contro i toscani sia per essere sicura di giocare lo scontro diretto del prossimo 4 febbraio al comando che per mettere ancora più pressione all’Inter.

La ‘Beneamata’, dopo aver vinto la Supercoppa italiana, domenica sera sarà di scena all’Artemio Franchi contro la Fiorentina con due assenze davvero importanti. Simone Inzaghi, infatti, non avrà a disposizione gli squalificati Barella e Calhanoglu. Il prossimo turno di campionato, quindi, potrebbe davvero essere importante per la lotta Scudetto. Tuttavia, in attesa del match contro l’Empoli, in casa juventina bisogna registrare una rivelazione sul futuro di Max Allegri.

Giovanni Albanese sul futuro di Allegri: “C’è la sensazione che possa rinnovare”

Giovanni Albanese, infatti, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘TvPlay’: “Allegri anche l’anno prossimo alla guida della Juve? Ha un contratto fino al 2025 e, almeno per il momento, il tema non esiste ma lo diventerà a fine di questa stagione. Ci sarà un confronto a fine stagione, come c’è sempre stato tra la Juve ed i suoi allenatori, e si capirà se si dovrà rafforzare la posizione di Allegri. Sensazioni, del tutto personali, sul futuro di Allegri portano ad un rinnovo fino al 2027”.

Il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’’ ha poi continuato il suo intervento: “L’intento è quello di consolidare con un nuovo triennio il lavoro che si sta svolgendo in questo momento e che vede protagonista tutta l’area tecnica. Sta anche nello storico di Giuntoli, anche a Napoli ha lavorato meravigliosamente per tre anni con Sarri. Alla Juve ognuno è tornato a fare al massimo il proprio lavoro. La percezione è che Allegri oggi sia l’allenatore più giusto per il progetto che si sta portando avanti ed i risultati gli stanno dando ragione”.