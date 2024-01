Mercato Fiorentina, si apre alla cessione a sorpresa: c’è la conferma

Il mercato della Fiorentina potrebbe entrare nel vivo nel corso dei prossimi giorni. Confermato l’addio di Brekalo, la Viola potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per l’arrivo di Vargas, ma attenzione anche a un nuovo possibile addio

Come confermato da Sky Sport, la Fiorentina sarebbe pronta ad accelerare le operazioni per l’affondo decisivo su Ruben Vargas. Affare in stallo e nelle ultime ore non starebbe trapelando grande ottimismo. La Viola ci proverà, ma senza modificare la sua attuale offerta. Dopo l’arrivo di Faraoni, la Fiorentina valuterà attentamente le strategie acquisti dei prossimi giorni. Attenzione, però, anche al capitolo cessioni.

Per quel che riguarda i movimenti in entrata, dopo l’arrivo di Faraoni, la Viola potrebbe puntare con forte decisione su un nuovo esterno d’attacco. Complice la cessione di Brekalo, il club toscano dovrà accelerare le operazioni sul mercato, ma occhio anche al possibile arrivo di un nuovo centravanti. Non trovano conferme le indiscrezioni sul possibile scambio Belotti-Ikonè con la Roma.

Affare totalmente in stallo e forse mai definitivamente sbocciato. Bisognerà attendere l’ultima settimana di mercato per capire se le due società potrebbero prendere in considerazione l’idea di riaprire il discorso. Non filtra ottimismo, anche perchè difficilmente De Rossi darà il via libera alla partenza del Gallo senza aver prima trovato un valido sostituto.

Mercato Fiorentina, Nzola verso l’addio?

Come detto, non solo acquisti, occhio alle cessione. Nelle ultime ore starebbero avanzando le conferme sul possibile addio di Nzola, chiuso da Beltran e pronto ad aprire a un eventuale addio. L’ex Spezia vorrebbe giocare con maggiore costanza e continuità per recitare un ruolo da protagonista assoluto nella seconda parte della stagione. Non è escluso, però, che l’attaccante viola possa decidere di accettare la sfida e mettersi in discussione a Firenze anche nel girone di ritorno.

Testa a testa con Beltran, nuovi stimoli e voglia di conferme agli ordini di Italiano. Tuttavia, attenzione al forte interesse da parte della Salernitana e del Cagliari. Non trovano conferme le indiscrezioni di mercato sul possibile scambio con Dia. Nzola valuterà il da farsi nel corso dei prossimi giorni. La sua conferma alla Fiorentina non appare così scontata. Per quel che riguarda il Cagliari, però, difficilmente i rossoblù affonderanno il colpo in questa sessione di mercato, soprattutto dopo il recente recupero di Lapadula.