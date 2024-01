Napoli nella top 20 dei club con il maggior fatturato al mondo: la classifica

Risultato straordinario per Aurelio De Laurentiis, superate tre squadre di Premier League in questa speciale classifica.

Il 2024 è iniziato con il botto per Aurelio De Laurentiis ed il suo Napoli. A fronte di una prima parte di stagione negativa, caratterizzata da una serie di risultati al di sotto delle aspettative e dall’esonero di Rudi Garcia, la seconda parte è iniziata in modo completamente diverso.

La sconfitta con il Torino alla prima partita dell’anno ha allarmato Aurelio De Laurentiis, che ha quindi iniziato a lavorare sul mercato per portare innesti in squadra. Mazzocchi, Traorè, Ngonge e gli imminenti arrivi di Dendoncker e Perez dovrebbero risollevare gli azzurri in vista di una seconda parte di stagione delicatissima.

Nel frattempo, però, il patron azzurro si gode un traguardo importante e molto ambito. Dall’ultimo rapporto della Football Money League è emerso che il Napoli è entrato, nel 2023, nella top 20 dei club con i maggiori fatturati al mondo. Un traguardo straordinario raggiunto sicuramente grazie alla vittoria dello scudetto, che ha portato al raddoppio del fatturato azzurro.

Napoli nella top 20, il fatturato e la classifica

La 27ª edizione della Football Money League, pubblicata dallo Sports Business Group di Deloitte, porta con sé una serie di novità. Innanzitutto un fatturato (nella stagione 2022/2023) totale record di 10,5 miliardi di euro, con un aumento del 14% rispetto alla stagione precedente. Record anche nella crescita degli introiti commerciali, che per la prima volta superano quelli televisivi.

Al primo posto della classifica c’è il Real Madrid con 831 milioni di euro di ricavi totali davanti al Manchester City con 826 milioni e al Paris Saint Germain con 802 milioni. Prima tra le italiane la Juventus con 432 milioni di euro all’11° posto in classifica, davanti al Milan con 385 milioni (13° posto) e all’Inter con 379 milioni (14° posto). Il Napoli si piazza al 19° posto con 268 milioni di euro di fatturato totale. Fatturato quasi raddoppiato rispetto alla stagione 2021/22, nella quale il fatturato era stato di circa 157 milioni di euro.

Il Napoli, insieme all’Eintracht Francoforte e all’Olympique de Marseille, rappresenta una delle tre new entry della top 20, subentrare al posto di Leicester, Leeds United, ed Everton. Solo otto i club inglesi presenti nella top 20, rispetto ai 10 della stagione precedente, simbolo di un calcio europeo che sta crescendo recuperando terreno sulla Premier League.