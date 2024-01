Mercato Genoa, pronto il sostituto di Dragusin: regalo in arrivo per Gilardino

Mercato Genoa, i liguri al lavoro per una pedina fondamentale in difesa: partito Dragusin, Gilardino otterrà presto un rinforzo adeguato.

Undicesimo posto in Serie A dopo le prime 21 partite della stagione, e oggi la possibilità di migliorarsi ancora affrontando in casa il Lecce. Il Genoa di Alberto Gilardino sta vivendo un ottimo momento dopo il suo ritorno nella massima divisione italiana, ed è anche la meglio piazzata in classifica tra le neopromosse. Ma la recente cessione di Radu Dragusin, colonna della difesa dei liguri, richiede un innesto di valore nel reparto arretrato.

Il 21enne rumeno, acquistato per circa 10 milioni dalla Juventus, è stato di recente ceduto al Tottenham per 25 milioni più altri 6 di bonus. Una decisione “necessaria, ponderata, condivisa”, come detto dal presidente Zangrillo alla ‘Gazzetta dello Sport’ proprio nel numero di questa mattina. La cifra incassata per il difensore è servita a chiudere i primi colpi, come il giovane David Ankeye dallo Sheriff e Junior Massias a titolo definitivo dal Milan.

Ma ovviamente l’addio di Dragusin ha aperto un varco nella retroguardia del Genoa che dovrà essere colmato nei prossimi giorni, in vista della chiusura del mercato di gennaio. Attualmente il terzetto difensivo dei liguri è composto da De Winter, Bani e Vasquez, con eventualmente Vogliacco pronto a subentrare, e finora ha dato buona affidabilità. Se Dragusin, i ragazzi di Gilardino hanno fatto 0-0 col Torino e vinto 2-1 a Salerno, ma contro attacchi ben più efficaci potrebbe non bastare l’assetto attuale.

Genoa sul mercato: è caccia all’erede di Dragusin

Il nome identificato dai dirigenti rossoblù per rimpiazzare il colosso rumeno è quello di Leo Ostigard, 24enne difensore norvegese che sta trovando poco spazio al Napoli. Lo scandinavo è in cerca di una nuova opportunità per giocare titolare, e il Genoa vede in lui un giocatore perfetto per rinforzare la sua difesa. Fisicamente prestante e abile nel gioco aereo, può essere il nuovo leader della retroguardia di Gilardino.

Come riporta oggi il ‘Secolo XIX’, le richieste dei partenopei per Ostigard sono abbastanza alte, ma i liguri non intendono arrendersi, consapevoli della volontà del Napoli di cedere il giocatore. I campioni d’Italia in carica sono ancora alla ricerca di un difensore centrale, il che chiude ancora di più le porte al norvegese, permettendo al Genoa di continuare a sperare in uno sconto nei giorni finali di mercato. L’ipotesi potrebbe anche essere quella di un prestito con obbligo di riscatto da saldare in estate.