Calciomercato Inter, Marotta colpisce ancora: c’è la comunicazione ufficiale

Calciomercato Inter, Marotta colpisce ancora e attende solamente la firma dell’ufficialità: c’è anche la comunicazione formale.

L’Inter, dopo la trattativa saltata per Stefano Sensi al Leicester, sta comunque continuando a lavorare sul mercato. Nel mirino c’è la firma di un giocatore che arriverà a parametro zero a giugno: la comunicazione in via formale è stata già fatta.

Come detto, il trasferimento di Stefano Sensi al Leicester è saltato dopo che gli inglesi hanno chiuso all’operazione. Il centrocampista è perciò nuovamente tornato ad Appiano Gentile per riprendere parte al gruppo di Simone Inzaghi e arriverà fino a fine stagione quando il suo contratto scadrà (a giugno del 2024 appunto).

Nel mentre, Marotta con Ausilio sta lavorando alla rifinitura di un altro colpo. Sempre per giugno ma stavolta in entrata. Si tratta ovviamente del ‘chiacchieratissimo’ Piotr Zielinski. Il giocatore non ha rinnovato con il Napoli e da gennaio è appunto libero di firmare un pre-contratto con chiunque. Ha perciò scelto l’Inter.

Inter-Zielinski, ci siamo quasi! Comunicazione ufficiale già inviata al Napoli

‘La Gazzetta dello Sport’ ha reso noto che l’Inter ha affondato su Piotr Zielinski che arriverà ad Appiano Gentile a parametro zero a giugno. Il Napoli e De Laurentiis sono anche già stati informati in via ufficiale: c’è infatti anche il passaggio burocratico. Stessa mossa formale fatta già qualche giorno fa dall’Inter con il Porto per Taremi. La firma del giocatore sul suo nuovo contratto arriverà tra 15-20 giorni. Si pensa subito dopo la gara di ottavi di andata contro l’Atletico Madrid in Champions League per la squadra di Inzaghi.

Per il polacco è pronto un contratto da 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, per quattro anni (molto probabilmente tre più uno di opzione). Se i bonus si dovessero concretizzare il centrocampista andrebbe così almeno fino al 2027 (se non fino al 2028) a superare i 5 milioni di euro a stagione. Il Napoli molto probabilmente però risponderà escludendolo dalla lista Champions League.