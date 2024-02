Il mercato della Juventus non si ferma: nuovo colpo a parametro zero

Il mercato della Juventus non si ferma: i bianconeri, dopo l’affare Alcaraz, sarebbero ormai pronti ad affondare il colpo anche su Felipe Anderson. L’esterno della Lazio, come noto, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno

La Juventus ci prova concretamente: come confermato nelle ultime ore, la società bianconera sarebbe ormai pronta a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di convincere Felipe Anderson a sposare i colori bianconeri in vista della prossima stagione. Affare a costo zero di grande qualità: Giuntoli potrebbe presentare un’offerta contrattuale decisamente vantaggiosa. Si parla di un contratto da circa 3,5 milioni a stagione.

Il diretto interessato, dal canto suo, avrebbe respinto l’idea di rinnovare il suo attuale contratto con la Lazio. Il brasiliano vorrebbe sposare i colori bianconeri per abbracciare l’inizio di una nuova avventura e per avare la possibilità (quasi certa) di giocare la prossima Champions League. La Lazio, dal canto suo, proverà a cambiare le carte in tavola per cercare di sorpassare nuovamente la proposta della Juventus.

Felipe Anderson potrebbe consentire alla Juventus di risparmiare sull’innesto di un nuovo esterno offensivo e di concentrare i prossimi investimenti sulla difesa e il centrocampo. Soprattutto a metà campo qualora Rabiot decidesse di non rinnovare il suo contratto con i bianconeri in scadenza a giugno.

Mercato Juventus, Felipe Anderson si avvicina

Non solo Felipe Anderson, la Juventus dovrà valutare anche il riscatto di Alcaraz, valutato circa 50 milioni di euro. Il centrocampista argentino avrà modo di dimostrare il suo valore nei prossimi mesi. Giuntoli, a quel punto, potrebbe bussare nuovamente alla porta del Southampton per ritrattare il prezzo di acquisto giocando al ribasso.

Il vero obiettivo del mercato bianconero della prossima estate, però, sarà Koopmeiners. Come confermato da Alfredo Pedullà, la Juventus potrebbe presentare un’offerta da circa 40 milioni di euro per il centrocampista olandese. Il diretto interessato, dal canto suo, potrebbe aprire concretamente al trasferimento in bianconero per abbracciare l’inizio di una nuova avventura e avere la possibilità di giocare la Champions League quasi con certezza. Sono attese novità nel corso dei prossimi mesi.