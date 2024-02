Il Milan vince ancora in rimonta, decide Jovic a Frosinone. Pioli: “Inter-Juve? Ovvio sperare nel pari”

Il Milan rimonta ancora, una vittoria preziosissima in chiave Champions League. Cade ancora il Frosinone, e ora preoccupa la zona salvezza.

Nell’anticipo della ventitreesima giornata di serie A il Milan torna alla vittoria, ottiene tre punti preziosissimi contro il Frosinone e mette una leggera pressione in vista del derby d’Italia tra Inter e Juventus. I rossoneri sono a cinque punti dall’Inter – che ha due gare in meno – e quattro punti dalla Juve che deve invece giocare la sfida di San Siro.

Match da mille emozioni, come capita spesso alla squadra di Pioli, e una sofferenza forse eccessiva per la trasferta di Frosinone. Apre le marcature il solito Giroud, bravo a mettere in rete dopo un azione di un ispirato Rafa Leao. Pochi minuti è proprio il portoghese a commettere una leggerezza, tocco di braccia e per Pairetto è rigore. Firma il solito Matias Soulè.

L’argentino è il primo calciatore della storia del Frosinone ad andare in doppia cifra in serie A, ennesimo dato che certifica la grande stagione del calciatore. E nella ripresa i Ciociari sognano per oltre mezz’ora, il risultato non è però affatto quello sperato.

Serie A, il Milan rimonta e prova a sognare

Nella ripresa parte bene il Frosinone che tiene il pallino del gioco e dopo un’ora di gioco passa addirittura in vantaggio: magia del solito Soulè, assist per Mazzitelli che sorprende un piuttosto colpevole Maignan. Ciociari in vantaggio, ma il Milan prova i cambi e ancora una volta i rossoneri trovano l’asso.

Prima Gabbia trova il pari sfruttando una sponda di Giroud e poi nel finale è ancora Luka Jovic firma la rete che regala tre punti fondamentali per la Champions. Il centravanti serbo firma sempre gol decisivi, segna nel momento che contano e fa sorridere i tifosi rossoneri.

Nel post partita Pioli ha parlato del match e della vittoria ancora una volta arrivata in extremis, ecco le sue parole ai microfoni DAZN:

“Il mio futuro? Le mie emozioni non interessano a nessuno, non mi interessa e non mi infastidiscono. Io e il mio club pensiamo al presente, le voci non mi toccano e fanno parte del calcio. Il Milan a fine anno decide e farà le sue valutazioni, io sto benissimo qui. La stagione è lunga e si vedrà poi. Inter-Juve? Se tifo per il pareggio? Si, posso mai dire no? Sarà una grande sfida comunque tra due squadre che stanno dominando il campionato”.