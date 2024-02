De Ketelaere trascina l’Atalanta: Gasperini batte Sarri e consolida il quarto posto

Vittoria dei nerazzurri nello scontro in zona Champions. Gasperini batte Sarri, decidono la rete di Pasalic e la doppietta di De Ketelaere.



Atalanta-Lazio si presenta come un vero e proprio match valevole per il momentaneo quarto posto in classifica. Per i nerazzurri una vittoria significa consolidare il quarto posto in classifica, anche in attesa del match di domani della Roma contro il Cagliari. Per la Lazio invece il raggiungimento, sempre in attesa dei cugini giallorossi, della zona Champions League.

La vittoria del Napoli in rimonta contro l’Hellas Verona e quella del Bologna contro il Sassuolo, mette d’altronde fretta anche negli specchietti retrovisori e accorcia il gruppone che va dall’ultimo posto utile per la Champions League fino al centro classifica, mentre al contrario la sconfitta della Fiorentina è occasione troppo ghiotta per non pensare di essere sfruttata al meglio. E a sfruttarla al meglio è Gasperini.

L’Atalanta infatti esce da questo match con una vittoria fondamentale e con tre punti in classifica che significano tantissimo. Merito delle reti di Pasalic e della doppietta di De Ketelaere che, a qualche chilometro di distanza dalla Milano rossonera, sembra finalmente essere riuscito a trovare la sua dimensione. Troppo poco quanto prova a fare la Lazio di Maurizio Sarri, a cui non baste il rigore trasformato da Ciro Immobile per rientrare in partita. La squadra biancoceleste interrompe così una buonissima striscia di risultati utili consecutivi che l’avevano proiettata nuovamente nelle zone europee nobili della classifica.

Gran bagarre in zona Champions: per ora sorride l’Atalanta

La classifica, dopo la vittoria dell’Atalanta contro la Lazio, vede nuovamente mischiarsi le carte in tavola. Gasperini consolida il quarto posto indipendentemente da quanto domani farà la Roma contro il Cagliari. D’altro canto la Lazio fallisce l’inserimento nella zona europea e, complice anche la vittoria del Napoli, scivola addirittura al nono posto in classifica anche se con la classifica cortissima tutto potrebbe tornare in discussione la prossima giornata. Da non sottovalutare anche il fatto che sia Atalanta che Lazio, così come Napoli e Fiorentina, hanno una partita da recuperare rispetto a Roma e Bologna.

Ecco la classifica aggiornata: Inter 54**, Juventus 53*, Milan 49, Atalanta 39*, Bologna 36*, Roma 35*, Napoli 35*, Fiorentina 34*, Lazio 34*, Torino 32*, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Sassuolo 19*, Udinese 19*, Cagliari 18*, Hellas Verona 18, Empoli 18 , Salernitana 13

*una partita in meno; **due partite in meno