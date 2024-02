Milan, rivoluzione in vista: in 4 salutano, nel mirino un difensore ed un bomber

Il Milan in estate avvierà l’ennesima rivoluzione: in cantiere 4 cessione. I rossoneri puntano un difensore e un bomber.

Inizia già a guardare al futuro il Milan. Il club, a gennaio, si è limitato a cedere Rade Krunic (al Fenerbahce) e ad acquistare dal Verona Filippo Terracciano, riportando poi alla base Matteo Gabbia. Intervenuti ritenuti sufficienti dal club, convinto di avere già a disposizione una rosa di buon livello. Fino a giugno, quindi, si andrà avanti con l’attuale rosa dando piena fiducia ai componenti a disposizione di Stefano Pioli. In estate, invece, andrà in scena una vera e propria rivoluzione.

Tante le operazioni in cantiere, tra cui diversi addii. In lista di sbarco, ad esempio, risulta esserci Simon Kjaer il cui contratto scade tra 5 mesi. I contatti tra le parti sono scattati da tempo tuttavia il nuovo accordo risulta quanto mai distante. In bilico anche Olivier Giroud, attratto dall’idea di chiudere la carriera nella Major League Soccer. A lasciare la compagnia saranno di certo Mattia Caldara e Antonio Mirante: l’ex Spezia non gioca una gara ufficiale dal 22 aprile mentre il portiere, impiegato soltanto due volte da Pioli.

Entrambi saranno lasciati liberi di trovarsi una sistemazione alternativa a parametro zero. Chi invece ha alte chance di rimanere è Luka Jovic: il serbo, dopo un periodo di ambientamento complicato, con il passare delle settimane si è imposto rivelandosi spesso determinante per le sorti milaniste (7 reti ed un assist in 19 apparizioni complessive). Il management guidato da Gerry Cardinale, in attesa di prendere una decisione definitiva sul futuro dell’ex Fiorentina, ha ricominciato a scandagliare il mercato alla ricerca degli innesti più adeguati da ingaggiare al termine della stagione.

Milan, individuati i prossimi colpi: servono un difensore ed un centravanti

Una delle priorità consisterà nel prendere un centrale difensivo di qualità: il preferito risponde al nome di Lilian Brassier, valutato dal Brest intorno ai 12 milioni. Sempre vive, inoltre, le piste che conducono a Maxence Lacroix (di proprietà del Wolfsburg) e di Tosin Adarabioyo (in forza al Fulham). Occhio, infine, a Lloyd Kelly che non ha ancora deciso se rinnovare o meno con il Bournemouth.

Il Milan, a prescindere dalle eventuali permanenze di Giroud e Jovic, prenderà pure un centravanti strutturato fisicamente, in grado di favorire l’inserimento dei centrocampisti in area di rigore avversaria. Diversi i profili al vaglio tra cui quelli di Benjamin Sesko (il Lipsia vuole 40 milion) e Serhou Guirassy (che chiede un ingaggio superiore ai 5 milioni). Probabile che a breve scatti l’assalto, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nei confronti di Joshua Zirkzee. Work in progress. Il Milan 2024/25 avrà tutt’altra pelle.