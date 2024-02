Napoli, il Psg vuole Victor Osimhen: pronti 120 milioni per De Laurentiis

Il club parigino pensa all’affondo per strappare il bomber nigeriano al Napoli: i dettagli dell’operazione.

Sempre più critica la stagione del Napoli, che ieri sera ha subito l’ottava sconfitta consecutiva. L’1-0 contro il Milan tiene il Napoli al nono posto in classifica, a soli quattro punti dalla zona per i posti in Europa ma psicologicamente lontanissima da quello che sarebbe il reale obiettivo degli azzurri.

A ben poco sono serviti gli innesti del mercato di riparazione, considerando che nel mese di gennaio il Napoli ha collezionato due vittorie, due sconfitte ed un pareggio. La sconfitta contro i rossoneri è la testimonianza di quello che, al momento, è il principale problema degli azzurri: l’attacco. Tante le occasioni, tanti i tiri in porta, ancora una volta nessun gol. Quello che manca è un finalizzatore, ed evidentemente non bastano i vari Simeone, Raspadori, Kvaratskhelia, Ngonge o Politano, quello che manca è Victor Osimhen.

Partito a fine dicembre per raggiungere il ritiro della Nigeria, il bomber azzurro è mancato tantissimo alla squadra, che senza di lui ha segnato solo quattro gol in sei partite di campionato.

Futuro Osimhen, pronta un’offerta dal Psg: i dettagli

Victor Osimhen dovrebbe fare rientro questa settimana dal ritiro della Nigeria in Coppa d’Africa. Sconfitto in finale dalla Costa D’Avorio, il numero 9 azzurro dovrà darsi da fare in vista del ritorno in campo con la maglia del Napoli. Occhio, però, al suo futuro. Tutto sembra ormai già scritto, Osimhen lascerà il Napoli a fine stagione, anche se non si conosce ancora la destinazione.

Lui stesso ha dichiarato di aver già preso una decisione, ma come riportato nell’edizione odierna de La Repubblica, il Paris Saint Germain sarebbe pronto a fare un’offerta ad Aurelio De Laurentiis. Sul piatto 120 milioni, per strappare al Napoli quello che, secondo la dirigenza parigina, potrebbe formare una coppia devastante insieme a Rafael Leao, per cui sarebbe pronta un’offerta pari a quella per il nigeriano, come sostituto dell’uscente Mbappè.

Il Napoli dovrà affrontare una serie di partite complesse nelle prossime settimane, tra cui la doppia sfida europea al Barcellona, e farlo con Osimhen da “separato in casa”, potrebbe non essere semplice. Il nigeriano ha messo a referto 8 gol e 3 assist in 18 partite finora, e i suo gol mancano tantissimo al sistema di Walter Mazzarri.