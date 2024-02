Juve, l’agente spiazza: “Vogliamo il rinnovo, ma non possiamo aspettare un anno”

In casa Juventus, dopo la sconfitta interna contro l’Udinese, bisogna registrare alcune dichiarazioni dell’agente di un calciatore di Allegri.

Dopo la sconfitta nello scontro diretto di una settimana contro l’Inter di Simone Inzaghi, la Juventus ha perso anche il match di ieri sera contro l’Udinese. La squadra di Gabriele Cioffi, infatti, è passata all’Allianz Stadium grazie alla rete realizzata nel corso della prima frazione di gara da Lautaro Gianetti.

Grazie a questo ko, di fatto, la Juventus di Max Allegri ha visto aumentare ancora di più il proprio distacco dall’Inter capolista. La ‘Beneamata’, che deve anche recuperare la gara contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ha infatti adesso la bellezza di 7 punti di vantaggio sulla squadra bianconera. Quest’ultima, inoltre, deve stare anche attenta al Milan di Stefano Pioli.

La squadra milanista, infatti, ha un solo punto in meno rispetto agli uomini di Massimiliano Allegri. Archiviato questo brutto ko casalingo contro l’Udinese, la Juve è attesa comunque dalla sfida in trasferta di sabato contro il Verona di Marco Baroni. Tuttavia, prima del match contro i veneti, in casa juventina bisogna registrare le dichiarazioni di un agente.

Rugani, l’agente: “Altamente probabile che Daniele resti alla Juve”

Davide Torchia, procuratore di Rugani, ha infatti rilasciato queste parole ai microfoni ufficiali di ‘TvPlay’: “C’è ancora voglia di rinnovo da parte nostra? Sì, siamo convintissimi di farlo. Si tende ad andare più avanti per via del bilancio. Ulteriori contatti con la Juve? Ci siamo visti e l’idea non cambia. Il club deve fare i suoi calcoli, ma non possiamo arrivare all’anno prossimo. Se Rugani resterà ancora nella Juve? Altamente probabile. Ipotesi Roma? Facendo un po’ il nostalgico, essendo nato a Roma, farebbe piacere da una parte, ma dall’altra ogni parente mi chiederebbe una maglietta”.

L’agente del difensore della squadra di Max Allegri ha poi concluso il suo intervento: “Udinese non avrebbe segnato con Rugani in campo? Questo non si può dire, bisogna guardare bene l’azione: Alex Sandro è stato sfortunato. Come sta Daniele? Aveva un dolorino che gli dava noia, adesso sta nettamente meglio e cercherà di dare il suo contributo. La Juve adesso ha bisogno di tutti. Se poteva giocare? Non era al massimo, ma poteva giocare: Allegri ha scelto chi stava al massimo delle condizioni”.