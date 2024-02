Nuovo allenatore Juventus, pazza idea di Giuntoli per il post Allegri

Punto interrogativo sul nuovo allenatore della Juventus in caso di addio ad Allegri a fine stagione. Giuntoli valuterà il da farsi nel corso dei prossimi mesi, ma non è esclusa anche la conferma dell’attuale tecnico

Quale sarà il futuro di Allegri in vista della prossima stagione? Come confermato da Giuntoli alla vigilia della sfida tra Juventus-Udinese, il futuro di Allegri verrà deciso con calma al termine della stagione. Nessuna corsa contro il tempo, nessuna particolare ansia o priorità. Allegri, come noto, ha all’attivo un altro anno di contratto con la Juventus, ma non è escluso che il tecnico livornese possa dire addio ai bianconeri prima della fine dello stesso contratto.

La decisione definitiva arriverà a fine stagione in comune accordo con Giuntoli. Il direttore sportivo bianconero, inoltre, potrebbe valutare nuove piste per non farsi trovare impreparato qualora Allegri decidesse di lasciare la Juve a giugno. Tutto dipenderà dalle motivazioni del tecnico livornese di proseguire il suo percorso sulla panchina della Juventus, ma non è escluso che anche Giuntoli possa valutare fin da subito l’inizio di un nuovo progetto tecnico.

Chi prenderà il posto di Allegri in caso di addio a fine stagione? Come confermato dal Corriere dello Sport, la prima idea di Giuntoli sarebbe Thiago Motta. L’attuale tecnico del Bologna piace particolarmente al direttore sportivo bianconero.

Nuovo allenatore Juventus, Thiago Motta prima scelta di Giuntoli?

Thiago Motta potrebbe rappresentare la priorità di Giuntoli, ma attenzione anche al nome di Conte, pronto a rimettersi in gioco dopo un anno sabbatico. Conte accetterebbe la proposta bianconera per cercare di ripartire con un nuovo progetto e restare in Italia. L’opzione Conte, ad oggi, non sembrerebbe essere particolarmente calda, ma non è escluso che possa “riscaldarsi” nel corso dei prossimi mesi. Il tecnico salentino ha confermato la sua intenzione di voler riprendere a lavorare in Italia.

Su Conte resta vigile anche l’interesse del Milan. Sondaggi reali e concreti, ma bisognerà aspettare la prossima estate per capire le dinamiche con maggiore chiarezza. Thiago Motta, Conte, ma occhio anche ai possibili outsider. Impossibile arrivare a De Zerbi, così come a Kloop. Non trovano riscontri anche le indiscrezioni su Gasperini e Pioli.