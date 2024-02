Nei panni di Harry Kane: anche quest’anno rischio “zero tituli”… nonostante il Bayern

Per l’attaccante inglese la vittoria di un trofeo è potrebbe continuare ad essere un tabù. E questo nonostante l’approdo al Bayern.

Immaginate di essere uno degli attaccanti più forti e prolifici della vostra generazione. Anzi, secondo diversi addetti ai lavori, tra i più forti del calcio inglese. D’altronde i numeri parlano chiaro: ben 324 gol in carriera con le squadre di club, di cui 49 tra Champions e Europa League. Medie che si ripetono anche con la maglia dell’Inghilterra: 62 gol in 89 presenze. Più di un gol ogni due partite!

Harry Kane, 31 anni, può orgogliosamente fregiarsi di essere il miglior marcatore della storia del Tottenham, il miglior marcatore della storia della nazionale inglese e il secondo miglior marcatore della storia della Premier League. Quest’anno al Bayern sono già 28 i centri in altrettante presenze. Eppure… non ha mai vinto nulla. Se apriamo la sua pagina carriera su Wikipedia, non c’è una voce “Palmares”. Solo premi individuali, tra cui tre volte capocannoniere della Premier League.

Una carriera decisamente curiosa. Fino allo scorso anno Kane ha vestito la maglia del Tottenham, club del quale era diventato simbolo e bandiera. Eppure, nonostante sia andato vicino molte volte alla conquista di un trofeo, con secondi posti e finali di Champions League annesse, mai era riuscito a vincere un trofeo. Quest’anno la decisione: il passaggio al Bayern Monaco, un club che in Germania domina da un decennio e che è tra le favorite per vincere la Champions League. Eppure…

Incredibile ma vero: anche la Bayern Harry Kane rischia di finire la stagione con zero titoli

Ben 100 milioni più 20 di bonus pagati dal Bayern Monaco al Tottenham. E così Harry Kane il 12 agosto può già conquistare il primo trofeo, la Supercoppa di Germania. Peccato che tra l’attaccante inglese e il trofeo si metta di mezzo il RB Lipsia. Clamoroso 3-0 e coppa che finisce in Sassonia. Risultato decisamente inaspettato visto che nelle precedenti 7 edizioni, il Bayern aveva vinto ben 6 volte!

C’è il campionato: da 10 stagioni la Bundesliga è proprietà privata del Bayern Monaco. Anche l’anno scorso, il Borussia Dortmund compie un harakiri all’ultima giornata e fiumi di birra scorrono in Baviera. Quest’anno i gialloverdi, principali rivali del Bayern, sembrano ancora accusare il colpo, il Lipsia fatica ad inserirsi, ma… spunta il Bayer Leverkusen. Le aspirine stanno compiendo un vero e proprio miracolo e Harry Kane inizia ad intravedere i fantasmi del Leicester che ‘soffiò’ il titolo proprio al suo Tottenham. Lo scontro diretto ha sugellato quello che potrebbe essere, dopo un decennio, il cambio al vertice in Bundesliga.

C’è la Champions League. Forse il titolo meno facile da ottenere, ma il Bayern è d’obbligo tra le favorite. Anche il sorteggio degli ottavi, contro la Lazio, è accolto con favore in Baviera. Solo che ieri, in quella che doveva essere una partita facile sulla carta, arriva la zampata della Lazio. Ora, le possibilità che il Bayern si qualifichi restano molto alte. Un 1-0 è facile da recuperare in casa, ma bisogna sempre recuperarlo e il rischio di uscire dalla Champions c’è. Niente supercoppa, niente Bundesliga, niente Champions. E la bacheca di uno degli attaccanti più forti della storia recente del calcio continuerebbe ad essere, per un altro anno, vuota.