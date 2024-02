EA7 World Legends Padel Tour parte a Dubai il 22 Febbraio: da Totti a Vieri, presenti tanti campioni

Tennis e padel sono due realtà in continua crescita. Negli ultimi mesi quest’ultimo ha avuto numeri impressionanti.

Il tennis è una realtà in costante crescita, tra l’altro l’avvento di Jannik Sinner tra i migliori del circuito non fa che aumentare l’interesse verso questo sport, ormai prioritario e protagonista subito dopo al calcio in Italia. Ma non solo il tennis in quanto anche il padel è in costante crescita in tutta la Nazione e sono sempre più i campioni a parteciparvi.

Soprattutto tra gli ex sportivi è ormai in voga la possibilità di giocare a Padel e in queste ore c’è fermento per lo sviluppo della EA7 World Legends Padel Tour, torneo di leggende sportive che si disputerà in varie tappe del mondo e che vedrà protagonisti diversi campioni del mondo dello sport.

La prima tappa comincerà a Dubai il prossimo 22 Febbraio, un tour che nello specifico toccherà diverse città europee e non, ovvero Barcellona, Parigi, Roma, Madrid, Riyad, Miami e si chiuderà con le Finals a Dicembre che si terranno ancora una volta a Dubai. Un evento, sponsorizzato da EA7 Emporio Armani (che crede tantissimo in questo progetto) che è molto atteso in tutto il mondo.

EA7 World Legends Padel Tour, ecco tutti i dettagli

Gli organizzatori del torneo sono la LPL (Legends Padel League) con sede in UAE e ha coinvolto diverse leggende sportive, pronte a parteciparvi con grande entusiasmo. Alessandro Moggi, presidente esecutivo dell’EA7 WLPT ha parlato cosi: “Questo è un progetto a cui abbiamo lavorato con impegno e poterlo finalmente annunciare è motivo di grande orgoglio.

Il torneo coinvolgerà diverse leggende del calcio e dello sport, tutti appassionati di padel, in un tour internazionale per vari continenti. Un risultato ambizioso che vogliamo condividere con tutti i partner che ci hanno aiutato a raggiungerlo, a partire da EA7 Emporio Armani, Title Sponsor e Official Outfitter, che da subito ha creduto nella nostra idea”. Tanti i protagonisti e tra questi c’è l’ex calciatore Francesco Totti, presente subito a Dubai; l’ex capitano Roma ha commentato:

“Prendere parte all’EA7 World Legends Padel Tour rappresenta per me una bella sfida. Dopo esser stato tanto tempo impegnato sulla scena calcistica, il padel è diventato il mio sport di riferimento. Giocare in luoghi così belli ed internazionali e confrontarmi con leggende degli sport sarà eccitante e divertente. Ringrazio gli organizzatori e i brand che stanno mettendo in piedi questo tour mondiale che ci vedrà girare il mondo giocando a padel, sarà un’esperienza davvero unica”.

Totti, ma non solo: a questi eventi di padel ci saranno campioni del calibro di Toni, Saviola, Vieri, Dida, Pizarro, Marcolin, Tomas Locatelli, Lucas Biglia, Cambiasso, Candela e Marco Materazzi. Insomma un parterre di grande livello e c’è grande attesa per l’evento. Il premio destinato alla coppia classificata per prima alle Finals è di 100 mila euro.