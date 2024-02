Il Bluenergy Stadium illumina Udine: accordo per il fotovoltaico, ecco i dettagli

Lo stadio friulano è costantemente all’avanguardia e nelle ultime ore è stato firmato l’accordo per un nuovo interessante progetto.

L’Italia spesso viene accusata di essere retrograda e di avere stadi antichi rispetto al resto d’Europa. Questa situazione non vale per tutte le realtà italiane e anzi ci sono stadi molto sviluppati, alcuni appena nati e che sono in costante evoluzione.

Uno di questi è senza dubbio il Bluenergy Stadium di Udine, stadio di proprietà del club tra gli stadi più all’avanguardia a livello non solo nazionale, ma anche europeo. Nelle ultime ore è stato annunciato un nuovo accordo, Udinese Calcio e Bluenergy Group hanno confermato l’inizio dei lavori per un impianto fotovoltaico all’avanguardia, utilizzato sulla copertura dello stadio di proprietà del club.

Una svolta importante e ben 2400 pannelli solari che consentirà di produrre una media di circa 3000 kWh/giorno rendendo la struttura autosufficiente. Insomma, una situazione del tutto nuova in Italia e che renderà lo stadio di Udine unico nel suo genere. Una grande novità per il calcio italiano e per la città di Udine, ben 2409 pannelli solari per un totale di 4615 mq di superficie.

Udinese-BluEnergy Group, i dettagli dell’accordo

L’amministratore delegato di Bluenergy Group Alberta Gervasio ha parlato di questo progetto e ha fatto il punto sull’accordo ufficiale: “Abbiamo lavorato a questo progetto con passione e dedizione ed ora è finalmente realtà. Insieme a Udinese Calcio possiamo dirci fieri di questa iniziativa, un sistema di produzione energetica virtuoso capace di coniugare sostenibilità, efficienza energetica e ritorno sul territorio”.

Un’iniziativa che mostra la volontà dell’Udinese di implementare ancora lo stadio e migliorare se possibile il Bluenergy Stadium. Intanto la squadra è in netta ripresa, viene da qualche risultato positivo ed è uscita dalla zona retrocessione.

Questa è una nuova novità che non può che far bene a tutto il calcio italiano. Anche il direttore generale dell’Udinese Franco Colavino ha commentato cosi:

“Innovazione e sensibilità ambientale sono presenti con continuità nelle scelte di Udinese calcio. Anche per questo siamo felici di rendere – con il contributo di Bluenergy – il nostro stadio ancora più green. Siamo riconosciuti come il club più sostenibile d’Italia e il quarto al mondo e questo ci motiva a fare ancora di più”. Insomma l’inizio per un accordo ancora più evidente.