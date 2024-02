Europa League, gli ottavi: sorride il Milan, la Roma pesca De Zerbi!

Sorteggiati gli ottavi di Europa League. Sorridono i rossoneri, la Roma pesca il Brighton. Per l’Atalanta di nuovo lo Sporting Lisbona.

Si sono appena tenuti i sorteggi di Europa League che hanno determinato il tabellone degli ottavi di finale della competizione. L’Italia arrivava all’urna forte di ben tre squadre, in un’annata fin qui estremamente positiva per le compagini del nostro campionato. Infatti il nostro paese è l’unico ad avere ancora tutte e 7 squadre in corsa tra le tre competizioni continentali.

Sorteggio che aveva fatto passare una notte insonne a Roma e Milan. Dopo la vittoria nei sedicesimi di finale le due squadre rischiavano un sorteggio complicato. Erano infatti diverse le teste di serie da evitare: il Liverpool e il West Ham, detentore della Conference League, ma anche l’irresistibile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Era invece messa meglio, quanto a speranze di un sorteggio morbido la già qualificata Atalanta.

L’urna alla fine accoppia i nerazzurri con lo Sporting Lisbona. Squadra tra l’altro già affrontata nella fase a gironi. Nei due precedenti confronti l’Atalanta è riuscita a prevalere in Portogallo per 2-1 e a pareggiare 1-1 in casa, riuscendo a sopravanzare i portoghesi nel girone e a garantirsi la qualificazione agli ottavi. Altra particolarità del match il fatto che l’andata a Lisbona non si giocherà il solito giovedì, ma di martedì vista la concomitanza con l’altro ottavo di finale che vede impegnato il Benfica contro i Rangers di Glasgow.

Pioli tira un sospiro di sollievo. La Roma invece incrocia il Brighton

Roma e Milan arrivavano al sorteggio invece con il concreto rischio di dover affrontare un big match. Alla fine però va meglio del previsto, soprattutto al Milan che pesca lo Slavia Praga, decisamente la più abbordabile del novero delle possibili avversarie. Andata a San Siro, ritorno invece in Repubblica Ceca. Pioli può sorridere e approcciarsi al match con i favori del pronostico. Lo Slavia Praga attualmente in campionato è al secondo posto in classifica dietro ai cugini dello Sparta.

Per la Roma invece un match sulla carta meno agevole rispetto ai rossoneri. Anche qui poteva andare peggio, con Liverpool e Bayer Leverkusen in agguato. I giallorossi alla fine pescano il Brighton e il suggestivo doppio incrocio con Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano, che tanto sta facendo bene in Premier, tornerà quindi a sfidare una compagine di Serie A. In questo momento in campionato il Brighton viaggia a ridosso della zona europea, con discrete speranze di qualificarsi anche l’anno prossimo ad una competizione continentale.