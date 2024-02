Il Milan chiede 100 milioni: la cessione adesso è possibile

Il Milan è pronto finalmente a cedere una delle sue stelle, ma non intende fare sconti: la cifra richiesta è 100 milioni, o non se ne parla nemmeno.

Non è nelle strategie del Milan di questi anni trattenere i giocatori che vogliono andarsene o che ricevono offerte molto consistenti dall’estero. È successo ai tempi di Elliot, con Maldini e Massara alla dirigenza, per giocatori come Donnarumma, Calhanoglu e Kessie, e RedBird intende proseguire su questa strada. Lo conferma, infatti, la cessione la scorsa estate di Tonali, e nei prossimi mesi potrebbe avvenirne un’altra. Ma i rossoneri non intendono certo fare sconti.

Secondo quanto riferito da varie testate autorevoli, il club milanese ha ricevuto una richiesta da parte di una big del calcio europeo per una delle sue stelle, da tempo nel mirino dei club esteri. Ma se in precedenza il Milan era sempre stato restio a cedere, adesso le cose sembrano differenti. I rossoneri non hanno posto ostacoli al portare avanti la trattativa, ma hanno voluto mettere in chiaro le cose: per cedere il giocatore non accetteranno meno di 100 milioni di euro.

Una scelta importante, perché altre voci assicurano che la prossima estate il club potrebbe rinunciare anche a Rafael Leao, un altro giocatore fondamentale della rosa di Stefano Pioli. Il portoghese è visto come un possibile sostituto di Mbappé a Parigi, e il club franco-qatariota potrebbe arrivare a spendere 175 milioni per liberare l’attaccante, ovvero la cifra della clausola rescissoria. Un bel gruzzolo che permetterebbe ai rossoneri di mettere le mani su un degno sostituto, ma che potrebbe non essere la loro unica operazione in uscita.

Dopo Leao il Milan è pronto a perdere anche Theo Hernandez

Il secondo possibile addio di lusso dei rossoneri è Theo Hernandez, da tempo uno dei migliori terzini sinistri della Serie A. L’interesse per lui arriva dal Bayern Monaco, che potrebbe perdere Alphonso Davies: il canadese va in scadenza nel 2025, e avrebbe già un accordo di massima con il Real Madrid. Il club tedesco vuole allora cautelarsi, e ha individuato nel francese del Milan il sostituto ideale per la propria difesa.

Quante possibilità ci sono che l’operazione si concretizzi? Per il momento, non tantissime. Il Real spenderà già molto per Mbappé, la prossima estate, e difficilmente farà un’offerta al Bayern per Davies, preferendo aspettare la scadenza del contratto. Di conseguenza, i bavaresi non avranno bisogno di Hernandez la prossima estate, e non è comunque detto che accettino di investire 100 milioni in un difensore.

Si tratterebbe più o meno della stessa cifra spesa l’estate scorsa per Harry Kane, che già era stata un caso eccezionale. Il Milan sarà ben lieto di trattenere il terzino francese nella sua squadra, e nel prossimo futuro lavorerà per estendere il suo contratto oltre il 2026. Se questo non dovesse succedere, un assalto del Bayern nell’estate del 2025 avverrebbe su basi negoziali ben differenti da quelle attuali.