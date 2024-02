Messi celebrato dai tifosi dell’Al-Shabab: il gestaccio di Ronaldo

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, storia di un dualismo che non accenna a placarsi nemmeno a migliaia di km di distanza

La rivalità tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ha caratterizzato gli ultimi quindici anni di calcio. Vederli giocare contro è stata una delle esperienze più sublimi per chi ama questo meraviglioso sport e soprattutto le partite diventavano ancora più interessanti quando si sfidavano individualmente.

Poi intervenivano i compagni, con i più classici dei Barça-Real con le incursioni dei vari Pepe, Sergio Ramos, Pique… Campioni assoluti che ovviamente difendevano i due campionissimi alla minima provocazione degli avversari.

Si potrebbero produrre mille film per quello che Messi e Ronaldo hanno dato al calcio e soprattutto a loro stessi giocando contro, soprattutto nella Liga, il periodo di massimo splendore per entrambi. Una sfilza di titoli, di squadra e individuali, che mettevano uno sopra l’altro di anno in anno.

Messi ha vinto più volte il Pallone d’Oro, ma Ronaldo ha vinto più Champions League. Messi ha vinto il Mondiale, Ronaldo si è fermato ‘solo’ all’Europeo. Continui confronti in un’epoca che non tornerà più, anche se le ultime generazioni hanno la necessità fisiologica di trovare una nuova rivalità, che però difficilmente assumerebbe gli stessi canoni. Anzi, è quasi impossibile.

Il gestaccio di Ronaldo durante i cori per Messi

Oggi Messi diverte gli americani all’Inter Miami, Ronaldo i sauditi all’Al-Nassr. Scelte di carriera diverse che comunque cavalcano l’onda di due icone del calcio che si godono stipendi faraonici e vengono trattati ancora come divinità assolute. Però la rivalità è sempre accesa e ci ha tenuto CR7 a ribadire questo concetto.

🚨Il gestaccio di Cristiano #Ronaldo può costargli caro ✅Il suo #AlNassr vince 3-2 con l’#AlShabab. I tifosi avversari intano cori e gridano “Messi Messi” ❌#CR7 risponde con un gesto che ha portato la Federcalcio saudita ad aprire un’indagine disciplinare nei confronti del… pic.twitter.com/81npaad9gg — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 26, 2024

Durante la partita tra Al-Shabab e Al-Nassr, terminata 2-3 per gli ospiti – con Ronaldo a segno su rigore per il momentaneo 0-1 -, i tifosi dell’Al-Shabab hanno intonato il più classico dei cori: “Messi, Messi, Messi” e lo hanno fatto nei confronti di CR7.

A Ronaldo questa cosa non è andata proprio giù e si è, appunto, reso protagonista di un brutto gesto all’indirizzo del pubblico di casa, come si evince dal video. Il video ha, manco a dirlo, fatto il giro del mondo in pochissimo tempo e la Federcalcio saudita starebbe valutando dei provvedimenti.

Non è ancora chiaro se Cristiano Ronaldo subirà delle conseguenze, cosa che probabilmente sarebbe accaduta in Europa. Ma nella Saudi Pro League squalificare uno come CR7 non è semplice. Si attendono le decisioni definitive.