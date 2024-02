Tegola Inter per Inzaghi, ecco quante gare salta Calhanoglu

Calhanoglu, ai box per infortunio, nella mattinata odierna si è sottoposto ad alcuni controlli: ecco la possibile data del rientro in campo.

Altri tre punti per consolidare la vetta e avvicinarsi al sogno scudetto. Risveglio dolce oggi per l’Inter, dopo la rotonda vittoria ottenuta sul Lecce: una prova maiuscola quella fornita dalla squadra di Simone Inzaghi che, nell’occasione, ha dovuto fare a meno di Hakan Calhanoglu finito ai box a causa di un problema fisico rimediato durante la seduta di rifinitura.

Il turco nella mattinata odierna si è sottoposto ad una serie di controlli strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano che hanno consentito allo staff medico nerazzurro di fare il punto sulle sue condizioni ed approfondire l’entità dell’infortunio subito. Gli esami, stando a quanto si legge nel bollettino diramato dalla società sul proprio portale online, hanno fatto emergere in particolare un “leggero risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra”.

Le condizioni del 30enne, fa sapere ancora l’Inter, “saranno rivalutate nei prossimi giorni” ma intanto è da escludere la sua convocazione per la gara di recupero contro l’Atalanta (reduce dal pareggio contro il Milan) in programma mercoledì 28 febbraio alle ore 20.45. Il rientro dell’ex Milan potrebbe avvenire il 4 marzo, in occasione del posticipo della 27esima giornata che vedrà la capolista ospitare il Genoa rilanciatosi in classifica grazie al successo casalingo ai danni dell’Udinese.

Inter, l’esito dei controlli strumentali di Calhanoglu: i tempi di recupero

Tutto, in ogni caso, dipenderà dall’esito dei successivi test e dalle risposte che Calhanoglu fornirà ai medici e a Inzaghi. Il quale, alla luce del buon stato di forma di Kristjan Asllani, potrebbe anche decidere di concedere al classe 1994 ulteriore tempo per guarire al 100% in modo tale da averlo fresco e perfettamente recuperato nella trasferta del 9 marzo sul campo del Bologna.

Si vedrà più avanti. L’Inter, intanto, può guardare con ottimismo alle prossime sfide. La squadra, ormai, gioca a livelli altissimi e, in questi mesi, proverà a togliersi quante più soddisfazioni possibili e a sollevare al cielo lo scudetto e la Champions. Poi, in estate, il club conta di allestire una rosa ancora più competitiva: già definiti, ad esempio, gli acquisti a parametro zero di Piotr Zielinski e di Mehdi Taremi.

Entrambi hanno trovato l’accordo decisivo e a breve sbarcheranno in città per le visite mediche di rito e firmare i contratti messi sul piatto dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta il quale non vuole di certo fermarsi qua.