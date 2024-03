Napoli-Juve, è già polemica: “Non dovrebbe essere ammessa” tuona De Laurentiis

Napoli-Juve è già un match incandescente, e le ultime dichiarazioni di De Laurentiis non fanno che surriscaldare ancora di più gli animi.

È senza dubbio una delle sfide più attese del weekend, sia per la storica rivalità tra le due squadre sia per le loro rispettive situazioni attuali in campionato. Napoli e Juventus sono pronte a sfidarsi domenica sera in Serie A, e ovviamente l’avvicinamento a questo incontro non può non essere popolato da frecciatine maliziose. Come quella lanciata ieri ai bianconeri dal presidente dei campani Aurelio De Laurentiis, che non s’è fatto sfuggire l’occasione per un altro attacco agli avversari.

Per entrambe le squadre, l’incontro di domani può essere decisivo per risollevare il morale dopo un momento difficile, contribuendo invece ad affondare quello dei rivali. La Juve è tornata alla vittoria nello scorso turno contro il Frosinone, e non senza sudare, dopo tre partite senza vittorie. Dal canto suo, invece, il Napoli, ha appena cambiato allenatore per la seconda volta in stagione, e mercoledì ha ottenuto una vittoria tennistica sul Sassuolo.

Per i partenopei, una vittoria domenica potrebbe consentire di riavvicinare la zona Europa, anche se la Juve resterebbe comunque a +14 anche in quel caso. Per i bianconeri, un trionfo sui campioni d’Italia in carica servirebbe molto per il morale, e sotto un aspetto più pratico per tenere a distanza il Milan terzo, oggi a -4. Il club torinese parte logicamente favorito, e così De Laurentiis ha provato a cimentarsi in un gioco psicologico per riscaldare il clima prima dell’incontro.

De Laurentiis attacca la Juventus: “Non dovrebbe nemmeno essere ammessa al Mondiale per Club”

A fare discutere, in queste ore, non è solo il campionato ma anche la prospettiva della qualificazione al Mondiale per Club, la cui nuova formula debutterà dalla prossima stagione. Ieri la FIFA ha ufficializzato i criteri di ammissione, e il Napoli potrebbe ottenere la qualificazione al torneo proseguendo il suo cammino in Champions League. Eventualità non remota, dopo il pareggio dell’andata col Barcellona, ma comunque nemmeno sicura. Il presidente dei campani ne ha però approfittato per attaccare gli juventini.

Secondo De Laurentiis, il Napoli dovrebbe comunque andare di diritto nel torneo, dopo aver vinto il campionato l’anno scorso. Soprattutto perché la Juventus, che può ancora contendergli un posto al Mondiale per Club, quest’anno non sta giocando le coppe europee. “La Juve non dovrebbe nemmeno essere ammessa” ha tuonato De Laurentiis, mascherando il suo attacco dietro un velo di cortesia. Il patron degli azzurri ha infatti premesso di essere dispiaciuto per Calvo e la Juventus, esclusa dalle coppe internazionali di questa stagione.