Il Bologna non si ferma più, battuta anche l’Atalanta: Champions più vicina

Il Bologna ha battuto questa sera l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Gli uomini di Thiago Motta hanno rafforzato il proprio quarto posto.

La prima occasione della sfida è dell’Atalanta che ci tenta con De Ketealaere: palla che termina di poco fuori. La ‘Dea’ continua il proprio forcing e, esattamente al 15’, va vicina alla rete del pareggio con il tiro-cross di Lookman smanacciato da Skorupski.

Lo stesso Lookman riesce a sbloccare la gara al 28’, ovvero quando è bravissimo ad approfittare la respinta di Skorupski sulla conclusione di Zappacosta. La prima frazione di gara si conclude con il tentativo del Bologna di farsi vedere dalle parti di Carnesecchi, ma l’Atalanta di Gian Piero Gasperini riesce a chiudere ogni spazio.

Il Bologna, di fatto, inizia il secondo tempo con un piglio decisamente diverso. Al 55’, infatti, il team di Thiago Motta va vicino al gol, ma Carnesecchi è bravissimo a dire di no in due tempi al colpo di testa di Calafiori su azione da calcio d’angolo. Tuttavia, appena un minuto dopo, i rossoblù riescono a guadagnarsi un calcio di rigore per un fallo di Koopmeiners su Saelmaekers.

Il Bologna batte anche l’Atalanta nella ripresa: reti di Zirkzee e Ferguson

Dal dischetto, ovviamente si presenta Zirkzee che spiazza Carnesecchi. L’Atalanta è tramortita ed il Bologna ne approfitta con Ferguson che con bel tiro a volo batte il portiere atalantino e porta avanti la sua squadra.

La squadra di Gian Piero Gasperini ci prova prima con de Roon, bravissimo Kristiansen a respingere, e poi con Miranchuk, pallone deviato in corner, ma il Bologna riesce sempre a salvarsi. Anzi, esattamente all’86’, è il il team felsineo ad avere l’ultima occasione della partita con Ferguson che, però, questa volta vede la sua conclusione respinta da un ottimo intervento di Carnesecchi.

Con questo successo, il suo sesto consecutivo, il Bologna rafforza ancora di più il proprio quarto posto. Gli uomini di Thiago Motta, infatti, hanno adesso 4 punti di vantaggio sul quinto posto, occupato dalla Roma di Daniele De Rossi.