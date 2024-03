Inter-Genoa, Inzaghi fa il punto della situazione: ecco chi torna a disposizione

Inter-Genoa chiuderà la 27^ giornata di Serie A: Inzaghi fa il punto della situazione per chi avrà a disposizione tra coloro che sono stati out per infortunio. Ecco le ultime.

Inter-Genoa sarà l’ultimo match da giocare per la 27^ giornata di Serie A. Simone Inzaghi lavorerà anche nella giornata di oggi con i suoi per comprendere al meglio chi poter schierare titolare e chi invece dovrà partire dalla panchina, oltre a chi non sarà ancora a disposizione. Ecco quindi il punto della situazione.

Anche contro il Genoa, a maggior visto che si tratterà di un match casalingo, l’Inter cercherà di fare del proprio meglio per provare a conquistare altri tre punti da mettere in cassaforte per il percorso in Serie A. Mancano sempre meno giornate e ogni gara è perciò fondamentale per l’eventuale titolo.

Simone Inzaghi, impegnato con i suoi ad Appiano Gentile, sta preparando perciò la partita di domani sera e sta ragionando sulle scelte da compiere a livello di formazione. Per il tecnico, così come per i tifosi, sono comunque arrivate buona notizie.

Marcus Thuram tornerà regolarmente a disposizione, mentre Davide Frattesi e Francesco Acerbi molto probabilmente potranno andare in panchina. Unico ancora out dovrebbe perciò essere solamente Hakan Calhanoglu.

Inter-Genoa, Inzaghi ha di nuovo a disposizione Thuram: il punto sui disponibili e la probabile formazione

A fare il punto in casa Inter è stata l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Ci sarà nella lista dei convocati il nome di Marcus Thuram che contro il Genoa sarà a totale disposizione di Inzaghi. Non mancheranno quasi certamente anche i nomi di Davide Frattesi e Francesco Acerbi che molto probabilmente andranno però in panchina.

Ancora out Hakan Calhanoglu che punta al Bologna, almeno per la panchina, e alla maglia da titolare contro l’Atletico Madrid al ritorno degli ottavi di Champions League.

La probabile formazione dell’Inter prevede al momento quindi sempre un 3-5-2 con: Sommer in porta; Pavard, De Vrij e Carlos Augusto in difesa (anche perché Bastoni è squalificato); Dumfries e Dimarco sulle corsie laterali con Barella, Asllani, Mkhitaryan a centrocampo. Come coppia d’attacco si va verso la scelta di Sanchez con Lautaro Martinez.