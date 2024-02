L’Inter di Inzaghi sarebbe davanti anche al Napoli di Spalletti: numeri impressionanti

La capolista della serie A continua a fare numeri importanti, vincere e convincere con prestazioni al di sopra della media.

Domani sera andrà in scena il recupero di Serie A tra l’Inter e l’Atalanta di Giampiero Gasperini. I nerazzurri con una vittoria potrebbero praticamente chiudere in anticipo il discorso scudetto e spegnere qualsiasi ambizioni nelle rivali, con Juve e Milan già in netto calo nelle prossime settimane.

Una vittoria dei nerazzurri domani porterebbe la formazione capolista a +12 sulla Juve di Allegri, numeri importanti uniti già a statistiche che fanno venire la pelle d’oca. 66 punti in 25 partite, 63 gol fatti e 12 reti subite, numeri che fanno dell’Inter dati alla mano la squadra con più punti nelle 5 leghe più importanti in Europa.

Non solo in Italia, ma anche in Europa l’Inter ha catturato sempre più attenzione, tanto che in queste ore si parla dell’interesse di diversi top club europei per Simone Inzaghi, autentico protagonista dello sviluppo di questa squadra. Il gioco dell’Inter è impressionante, basti pensare alla prestazione contro il Lecce.

I nerazzurri hanno vinto con la squadra praticamente B, surclassando in trasferta un club insidioso, con un perentorio 4 a 0. L’ennesima prova di forza in questa stagione.

L’Inter sembra una macchina perfetta, meglio del Napoli di Spalletti

Come capitato lo scorso anno con il Napoli, sta accadendo con l’Inter. Una squadra sola al comando e un dominio evidente sulle rivali. La Juve è a 9 punti, ma è un distacco anche basso se guardiamo alla differenza reti e alle difficoltà dei bianconeri, palesatesi nei recenti match contro Verona e Frosinone.

Al momento l’Inter è di un’altra categoria e sarebbe stato curioso vedere una sfida tra l’Inter di Inzaghi e il Napoli di Spalletti, dominatore lo scorso anno.

Classifica alla mano i nerazzurri sarebbero un punto avanti al Napoli ‘spallettiano’ e con una partita in meno. Dati impressionanti, valutando che il club azzurro rallentò solo a metà Marzo mentre prima andava avanti senza sosta. Questa Inter sta viaggiando sulla media della Juve di Antonio Conte dei 102 punti e soprattutto in caso di una Champions non lunghissima (gli auguriamo ovviamente non sia cosi) il record di punti non è utopia.

Il tutto unito a un vero e proprio spettacolo, con i nerazzurri che sono una delle squadre più piacevoli in Europa. Quest’Inter ha vinto supercoppa italiana, è sulla buona strada per il campionato e c’è curiosità per vederla in Europa, già al Wanda Metropolitano sarà una sfida durissima. Le statistiche sono dalla sua, Inzaghi può fare la storia!