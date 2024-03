Real Sociedad-PSG, beccato Giuntoli: colpo di scena, svelato il motivo

Beccato Cristiano Giuntoli: cosa sta succedendo? Tutto è accaduto durante la partita tra Real Sociedad e Paris Saint Germain. Stava seguendo un giocatore…

Sono settimane molto calde per la stagione calcistica, con gli ottavi di Champions League che di fatto stanno catalizzando l’attenzione del pubblico. Ieri, tra l’altro, abbiamo visto un’italiana eliminata brutalmente: la Lazio, dopo aver vinto il match di andata, è stata buttata fuori dal Bayern Monaco con un secco 3-0 in Baviera.

Poco da fare per i ragazzi di Maurizio Sarri che non sono riusciti a far fruttare il risultato maturato all’Olimpico. Poi la vittoria del PSG che ha eliminato la Real Sociedad, mentre stasera tocca al Real Madrid che ospita il Lipsia ed il Manchester City che apre le porte al Copenaghen.

Per le altre italiano bisognerà attendere una settimana: Napoli ed Inter dovranno affrontare rispettivamente Barcellona ed Atletico Madrid, per una doppia sfida Italia-Spagna molto avvincente. Gli ottavi di finale saranno, dunque, teatro di partite potenzialmente spettacolari ma anche ottima occasione per visionare giocatori un certo tipo.

Real Sociedad-PSG, a San Sebastián anche Giuntoli: il motivo

Ed ecco che entra in scena la Juventus, che proprio con la Champions League ha avuto un brutto rapporto in questa stagione, essendo stata estromessa da tutte le competizioni europee per il 2023/24. La Vecchia Signora, però, sta continuando a guardare con grande attenzione quello che succede nella corsa alla Coppa dalle grandi orecchie.

Ecco perchè Cristiano Giuntoli ieri era presente proprio a San Sebastián dove si è giocata la partita tra la squadra di casa ed il Paris Saint Germain. In questo caso, ovviamente, c’entra il calciomercato. Il direttore sportivo bianconero, infatti, era presente all’Anoeta per visionare un giocatore in particolare.

Se è vero che Koopmeiners resta il centrocampista in cima alla lista dell’ex ds del Napoli, è anche vero che ci sono altri nomi che potrebbero fare al caso della Juve. Tra questi – come riportato quest’oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’ – c’è anche Mikel Merino: centrale titolare spesso anche capitano, il 27enne spagnolo è praticamente anima e cuore del centrocampo della Real Sociedad.

Ieri proprio Giuntoli – ha riportato ancora oggi la rosea – ha voluto vedere da vicino il centrocampista per valutare ancor più attentamente doti, qualità ed eventualmente compatibilità con la Juventus. Da capire, adesso, se il club andrà a lavorare ulteriormente sul giocatore nelle prossime settimane.