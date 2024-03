Bologna-Inter, turnover e novità: occhio alle mosse di Inzaghi

Tutto pronto per la sfida tra Bologna-Inter, match valido per la 28^ giornata di Serie A. Padroni di casa a caccia di conferme, nerazzurri pronti a spingere il piede sull’acceleratore per confermare il primo posto in classifica.

Quali saranno le mosse di Simone Inzaghi in vista della supersfida contro il Bologna? Possibile turno di riposo per Pavard, il quale potrebbe lasciar spazio a Bisseck dal primo minuto. Testa a testa tra i due, ma non è escluso che il tecnico nerazzurro si affidi al centrale francese per evitare totali stravolgimenti. Acerbi potrebbe partire dal primo minuto dopo aver recuperato dal recente infortunio.

In caso di titolarità dell’ex Lazio, De Vrij si accomoderà in panchina. Acerbi potrebbe partire titolare per ritrovare la giusta condizione fisica in vista della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Sul centro-sinistra agirà Bastoni, mentre Carlos Augusto agirà da esterno sinistro a tutta fascia. Possibile turno di riposo per Dimarco.

Nessuna chance da titolare per Calhanoglu, il quale, però, potrebbe trovare spazio nel corso della ripresa per cercare di ritrovare minutaggio per preparare al meglio il match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Al suo posto spazio per Asllani, confermato titolare, mentre Mkhitaryan, salvo sorprese, sarà preferito a Klaassen e Frattesi.

Bologna-Inter, le probabili formazioni del match

Per quel che riguarda l’attacco, invece, Inzaghi potrebbe puntare sulla coppia titolare Thuram-Lautaro Martinez. Il primo troverà spazio dal primo minuto per ritrovare minutaggio e condizione fisica in ottica Atletico Madrid. L’attaccante argentino, invece, partirà titolare, ma non è escluso che Inzaghi possa risparmiargli l’ultima parte di gara in favore di Arnautovic o Sanchez. Il tecnico nerazzurro proverà a gestire al meglio le energie in ottica Champions League. Di seguito le probabili formazioni di Bologna-Inter, match valido per la 28^ giornata di Serie A:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez