Juventus e Atalanta si dividono la posta in palio: bianconeri che falliscono il controsorpasso al Milan

Bianconeri e nerazzurri si danno battaglia, ma alla fine nessuna delle due riesce a prevalere: la Juventus scivola al terzo posto.

La Juventus è chiamata a rispondere alle vittorie di Inter e Milan. Se per quanto riguarda i nerazzurri si tratta di cercare di mantenere vivo un campionato che ormai, numeri alla mano, sembra destinato ai nerazzurri, nei confronti del Milan invece i bianconeri devono effettuare il controsorpasso. La vittoria dei rossoneri contro l’Empoli infatti consente agli uomini di Pioli di agguantare il secondo posto in classifica proprio ai danni dei bianconeri.

D’altro canto anche l’Atalanta non può certo regalare punti, vista la serratissima lotta per le zone europee. In attesa dei match di Roma, Fiorentina e Lazio, i nerazzurri possono approfittare dei passi falsi di Napoli e Bologna da un lato per aumentare il margine di sicurezza alle proprie spalla, dall’altro per assaltare il quarto posto in classifica.

Ed è proprio l’Atalanta che piazza la prima zampata sul finire della prima frazione di gioco. Pasalic batte una punizione corta servendo a Koopmeiners l’assist per metterla dentro da fori area. Nerazzurri che vanno quindi al riposo in vantaggio di un gol a zero.

Botta e risposta tra Juventus e Atalanta, ma alla fine finisce pari

La Juventus però nella ripresa è bravissima a ribaltare la partita nel giro di 5 giri d’orologio. Prima Cambiaso, poi Milik, entrambi propiziati da McKennie. Adesso è la Juventus ad essere avanti. L’Atalanta però non ci sta. Il vantaggio bianconero dura lo spazio di pochi minuti perché è di nuovo Koopmeiners a scrivere di nuovo il suo nome sul tabellino dei marcatori e a riportare la partita sul punteggio di parità. Tentativi di botta e risposta nel finale, con un bel secondo tempo dal punto di vista dell’intensità, ma alla fine il risultato recita 2-2.

Un pareggio che, numeri della classifica alla mano, non consente né alla Juventus di riprendere la seconda posizione in classifica, ma nemmeno all’Atalanta di piazzare un’importante zampata in ottica corsa Champions League. Anche se per i bergamaschi c’è un mezzo sorriso in più, grazie ad un punto conquistato su di un campo non facile. Ecco la classifica aggiornata dopo il match di questo pomeriggio: Inter 75; Milan 59; Juventus 58; Bologna 51; Roma 47*; Atalanta 47; Napoli 44; Fiorentina 42*; Lazio 40*; Monza 39; Torino 38; Genoa 33; Cagliari 26; Hellas; Verona 26; Lecce 25; Empoli 25; Udinese 24*; Frosinone 24; Sassuolo 23; Salernitana 14

*una partita in meno