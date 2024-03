La Nazionale Italiana arriva Miami e trova… Sinner!

La Nazionale Italiana è arrivata a Miami e si sta già preparando per allenarsi dopo le tante ore di volo, ma sul campo trova un campione… Jannik Sinner!

La Nazionale Italiana, in questa pausa dagli impegni dei diversi campionati europei, si sta preparando per affrontare le due amichevoli previste letteralmente dall’altra parte del mondo. Domani si giocherà contro il Venezuela, mentre domenica gli azzurri affronteranno l’Ecuador. Una volta arrivati a Miami comunque hanno ricevuto una visita a sorpresa. Quella di Jannik Sinner!

La Nazionale Italiana, quindi, dopo più di 12 ore di volo è arrivata dall’altra parte del mondo e ha già calcato il prato dello stadio dell’Inter Miami. Laddove giocherà nella serata di domani, ore 22 italiane (18 locali). Messo da parte il caso Acerbi, Luciano Spalletti e i suoi si stanno preparando per l’amichevole contro il Venezuela.

Nel frattempo, però, come rivelato dagli stessi canali social della Nazionale, gli azzurri hanno ricevuto una visita a sorpresa. Ad accoglierli c’è stato infatti Jannik Sinner, abbracciato dagli applausi e dai sorrisi dei giocatori!

Jannik Sinner a Miami per salutare la Nazionale Italiana: il video mostra tutti sorridenti

Jannik Sinner è approdato a Miami per prendere parte appunto gli Open di Miami, secondo Master 1000 della stagione. Dopo Indian Wells, il tennista vuole prendersi la sua rivincita e archiviare prima possibile la sconfitta arrivata in semifinale contro Carlos Alcaraz.

L’altoatesino non ha comunque perso l’occasione di salutare personalmente il CT Luciano Spalletti e tutti gli azzurri da lui convocati. Entrato in campo gli azzurri disposti in cerchio l’hanno accolto applaudendolo.

Il tennista è poi rimasto ad assistere a quasi tutto l’allenamento dell’Italia, dopo aver parlato e aver stretto in un abbraccio lo stesso Spalletti. Le eccellenze si sono incontrate a Miami e hanno decisamente strappato un sorriso a tutti noi italiani.