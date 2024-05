“C’è altro dietro”: caos Juve, la notizia lascia i tifosi di stucco

In casa Juve il momento resta piuttosto delicato. Oltre ad Allegri altre situazioni continuano a tenere banco.

Manca ormai solo l’ufficialità ma la Juve ha ottenuto il pass per la qualificazione alla prossima Champions League. Il club bianconero chiuderà probabilmente la stagione al terzo posto e tra pochi giorni disputerà la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Nonostante ciò il futuro del tecnico livornese è in forte bilico, ci sono dubbi sulla sua permanenza ed anzi, ogni giorno che passa, crescono le possibilità per l’addio. A fine stagione Giuntoli è atteso ad una vera rivoluzione, tanti giocatori – compreso anche i big – sono in bilico e ci sono dubbi sul loro futuro.

Da Rabiot a Chiesa, senza dimenticare Bremer e Vlahovic, la Juve potrebbe attuare un’autentica rivoluzione, le prossime settimane ci mostreranno meglio la situazione in casa bianconera. All’interno della rosa c’è un nome che stuzzica i tifosi, ma che fino a questo momento non ha praticamente mai trovato spazio.

Stiamo parlando del difensore portoghese Tiago Djalo, centrale arrivato in estate dal Lille per circa 3 milioni di euro più bonus. Una spesa comunque importante visto che il calciatore poteva arrivare a zero in estate; il club ha anticipato questa spesa per beffare l’Inter, altra concorrente ed ha convinto il calciatore con un’offerta importante di ingaggio e grandi promesse.

Calciomercato Juve, il futuro di Djalo è un vero rebus

Djalo è arrivato con grandi aspettative, nonostante un grave infortunio che lo teneva fermo da diversi mesi. I tifosi lo attendevano in queste settimane, ma il giocatore non ha praticamente mai giocato. 0 minuti in campo, si è discusso di un possibile esordio contro la Salernitana il prossimo weekend ma è ancora tutto da decidere e quest’assenza continuità dai campi è immotivata.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il calciatore non sarebbe fuori per scelta tecnica e neanche per motivi legati alle sue condizioni fisiche ma invece ci sarebbe altro dietro, non precisando però i reali motivi di quest’assenza.

Grande curiosità per i tifosi che non vedono l’ora di vederlo in campo: Djalo non gioca partite ufficiali da tempo e la società vuole valutarlo bene anche per decidere cosa farne in estate.

Il nuovo tecnico infatti deciderà il da farsi, valuterà se lanciare Djalo in casa Juve o spedirlo in prestito in Serie A, magari in un club ‘piccolo’ dove giocare e ‘farsi le ossa’. Al momento resta un rebus, l’assenza continuata di Djalo dai campi da gioco è un piccolo grande mistero.