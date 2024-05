La Roma sfiora l’impresa, l’Atalanta fa la storia: in finale sarà Gasp contro Xabi

Da qualche minuto sono terminate le semifinali di ritorno di Europa League: Atalanta in finale, Roma eliminata.

La prima occasione della gara è della Roma, ma Lukaku viene fermato in uscita da Kovar. Dopo questa possibilità per il belga, il Bayer Leverkusen ha più occasioni per passare in vantaggio: dalle due ottime parate di Svilar sulle conclusioni di Palacios e Hlozek al palo colpito sempre dallo stesso Palacios.

Il portiere della Roma si ripete al 40’ con due altri grandi interventi su Adli e di nuovo Hlozek. La svolta arriva un minuto dopo, ovvero quando Tah trattiene in area di rigore tedesca Azmoun su un cross dalla sinistra da parte di Angelino. Dal dischetto si presenta Paredes che batte Kovar con un tiro centrale. Il primo tempo si conclude con un tentativo di El Shaarawy respinto dalla difesa del club tedesco.

L’inizio della ripresa, invece, è contraddistinto da delle opportunità per ambo le squadre: dalla respinta di Kovar sul tiro di El Shaarawy all’ottima uscita di Svilar su Hofmann. Al 65’, però, la difesa del Bayer Leverkusen si addormenta di nuovo e regala un altro rigore alla squadra guidata da Daniele De Rossi.

La Roma si arrende solo nei minuti dei finali: l’Atalanta di Gasperini fa la storia

Questa volta è Hlozek che prende il pallone con la mano su un calcio d’angolo battuto da Zalewski. Ed anche in quest’occasione c’è Paredes dagli undici metri che spiazza Kovar. Dopo lo 0-2, il Bayer Leverkusen attacca ma sicuramente accusa il colpo del secondo gol della Roma.

Tuttavia, in maniera incredibile, all’84’ Svilar va a vuoto su un corner calciato da Grimaldo e la sfera si deposita in rete dopo una deviazione davvero sfortunata da parte di Mancini. All’87’, invece, Svilar si fa trovare pronto su Frimpong. La Roma non demorde e nei minuti di recupero Smalling viene anticipato all’ultimo secondo. Il match, però, si conclude definitivamente con la rete del pareggio di Stanisic.

Nell’altra semifinale, invece, l’Atalanta di Gasperini ha fatto la storia. I bergamaschi, infatti, hanno eliminato il Marsiglia con le reti siglate da Lookman, Ruggeri ed El Bilal Touré, staccando così il pass per la prima finale europea della loro storia.