Coppa Italia, è tutto pronto per la finale tra l’Atalanta e la Juve: la preview del match

Mancano ormai pochissime ore alla finale di Coppa Italia di questa sera tra l’Atalanta di Gasperini e la Juve di Allegri.

La luce dei riflettori è tutta rivolta verso la finale di Coppa Italia di questa sera allo Stadio Olimpico tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Juve di Max Allegri. I bergamaschi, quindi, hanno possibilità di rifarsi della finale persa tre anni fa al Mapei Stadium proprio contro la ‘Vecchia Signora’ che, però, all’epoca era guidata da Andrea Pirlo.

Gian Piero Gasperini, quindi, ha un’altra opportunità di portare a casa finalmente un trofeo in questi suoi anni fantastici all’Atalanta. Grazie al lavoro dell’ex tecnico del Genoa, di fatto, la ‘Dea’ è diventata una delle big del campionato di Serie A, considerando anche i percorsi fatti in questi anni nelle coppe europee: dai quarti di finale di Champions League del 2020 alla finale di Europa League della settimana prossima contro il Bayer Leverkusen.

Lo stesso Gian Piero Gasperini, nella classica conferenza stampa della vigilia, ha ribadito la grandissima voglia di vincere una coppa: “Abbiamo fatto la storia dell’Atalanta, ma ora vogliamo alzare al cielo un trofeo”.

Mentre dal lato Juve, incredibilmente, la vittoria della Coppa Italia potrebbe dare una grande gioia ad una stagione che nell’ultima parte è diventata veramente lacunosa. Anche perché quello di questa sera, molto probabilmente, sarà l’ultima finale di Max Allegri da allenatore del team bianconero. Ma andiamo a vedere le probabili formazioni della due squadre:

Finale di Coppa Italia, le probabili formazioni di Atalanta e Juventus

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Hien, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere.

Juventus (3-5-2): Perini; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Iling; Chiesa; Vlahovic.

Gasperini, ovviamente, inserisce De Ketelaere come prima punta, visto che Gianluca Scamacca non ci sarà perché squalificato. Mentre de Roon potrebbe essere anche schierato in difesa (probabilmente al posto di Hien), con il conseguente inserimento del croato Pasalic.

Mentre nella fila della Juve bisogna registrare i recuperi di Alex Sandro e Danilo, con quest’ultimo che sarà ovviamente in campo la fascia da capitano al braccio. Nicolussi Caviglia, invece, sostituirà lo squalificato Locatelli. In attacco formata la coppia tra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.