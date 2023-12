Il Bologna di Thiago Motta continua a sognare: ora è sorpasso alla Juve

Il Bologna ha lanciato il guanto di sfida alla Juventus, mettendo nel mirino un giovane talento seguito proprio dai bianconeri.

Vuole continuare a sognare il Bologna salito, grazie alla vittoria ottenuta ai danni della Salernitana nell’ultimo turno di campionato, al quarto posto raggiungendo la Roma a quota 25 punti. Domenica alle ore 18 andrà in scena proprio il match che metterà di fronte i felsinei ed i giallorossi che, nell’occasione, dovranno fare a meno dell’infortunato Paulo Dybala e dello squalificato Romelu Lukaku. Una sfida di grande prestigio per la squadra rossoblù che, in questi giorni, ha ripreso ad allenarsi sotto lo sguardo attento di Thiago Motta.

Il club, dal canto suo, ha iniziato a riflettere in vista delle prossime sessioni di mercato. A gennaio, ad esempio, l’obiettivo consisterà nel blindare i gioielli più brillanti della rosa. E’ il caso di Lewis Ferguson, autore di 3 gol ed altrettanti assist in 15 apparizioni complessive. Un bottino eccellente, che ha consentito allo scozzese di diventare l’oggetto del desiderio della Juventus e della Lazio. Niente da fare: il 24enne resterà almeno fino al termine dell’attuale stagione. Poi si vedrà, sulla base delle offerte che arriveranno sulla scrivania del direttore sportivo Giovanni Sartori.

Tanti anche gli estimatori per Riccardo Calafiori, prelevato in estate dal Basilea a fronte di un investimento minimo (3.5 milioni più il 40% della futura rivendita) ed inseritosi nel migliore dei modi nel progetto tecnico di Thiago Motta. L’ex Roma piace in particolar modo al Milan ma il veto posto dall’allenatore ha obbligato i rossoneri a spostare altrove il mirino. Praticamente certa, inoltre, la conferma di Joshua Zirkzee cresciuto a livello esponenziale negli ultimi mesi diventando fondamentale sia in fase di realizzazione che in quella di costruzione della manovra.

Bologna, sorpasso ai danni della Juventus: vicina la fumata bianca

La dirigenza, al tempo stesso, ha avviato il casting volto ad individuare i rinforzi più adeguati da acquistare in estate. Il prescelto risponde al nome di Vasilije Adzic, astro nascente del calcio montenegrino di proprietà del Buducnost di Podgorica. Sul classe 2006 sembrava essere in pole position la Juventus tuttavia il Bologna è pronta ad effettuare il sorpasso decisivo ai danni del direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli. A confermarlo è il Ds Andrija Delibasic, ai microfoni del quotidiano ‘Vijesti’.

“Era da tempo che un club italiano non faceva un’offerta del genere per un giocatore dell’ex Jugoslavia. E per un 17enne. Inoltre, nell’offerta, si legge che oltre alla cifra per l’affare il Buducnost riceverà anche il 20% del futuro trasferimento dal Bologna. Rimarrà con noi in estate e ci aiuterà nella lotta al titolo”. Il Bologna, in particolare, lo ritiene già pronto e conta di aggregarlo subito alla prima squadra. Ora resta da vedere se la Juventus proverà il contro-sorpasso oppure passerà oltre.