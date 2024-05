Claudio Ranieri dice addio: il calcio italiano non lo dimenticherà mai

Claudio Ranieri, a Cagliari e con il Cagliari, ha voluto chiudere il cerchio della sua carriera ed esperienza di vita: trattenere la commozione è stato impossibile.

Claudio Ranieri, dopo un’altra storica impresa con il Cagliari che si è salvato e resterà in Serie A anche la prossima stagione, ha deciso di dire addio al mondo del calcio. Un popolo intero, quello rossoblù, ha voluto dirgli grazie.

Grazie per aver accettato una nuova sfida, per aver fatto sì che nonostante le difficoltà il sogno potesse continuare. L’ultima in casa contro la Fiorentina ha così permesso al mister di parlare con il cuore in mano al suo pubblico, al suo popolo, e la commozione è stata trattenuta a fatica.

Claudio Ranieri ha reso noto il suo volere, al Cagliari e in generale al calcio, tramite un comunicato ufficiale diffuso proprio sui canali del club. Tramite un video, il mister ha fatto sapere che è ormai giunta l’ora di ritirarsi per godersi famiglia e nipoti lasciando la sua eredità al calcio, italiano e non visto che anche in Inghilterra è riuscito a fare la storia con il Leicester.

Ranieri ha insegnato a tutti, anche con quest’ultima esperienza con la squadra sarda, dei valori di vita. Il rispetto, la lealtà, l’educazione, la perseveranza anche in quei momenti in cui tutto sembra andare storto.

Ranieri, che questo percorso l’ha iniziato nel 1988, ha dimostrato di essere un uomo prima che un allenatore. Una guida, un mentore. Mai una parola fuori posto, mai un’intervista sopra le righe. Nulla oltre la gentilezza, il garbo e il comportamento corretto. Dire addio a tutto questo è perciò stato tutt’altro che semplice.

Ranieri chiude il cerchio a Cagliari: “È stato un onore essere nel mondo del calcio”

Il saluto al suo popolo, Claudio Ranieri l’ha voluto dare pubblicamente all’Unipol Domus in occasione di Cagliari-Fiorentina all’ultima giornata della stagione 2023/24 di Serie A. Trattenendo a stento la commozione, il mister ha dichiarato: “È stato un onore essere nel mondo del calcio. Leicester la miglior impresa del calcio? Sì, ma Cagliari è Cagliari. Cagliari è la chiusura del cerchio“.

“Loro mi hanno lanciato nel mondo degli allenatori – ha continuato – e questa deve essere l’ultima. Se capiterà qualche nazionale che mi dice qualcosa bene, altrimenti va bene così. Mi hanno detto tante belle cose e ringrazio tutti. La gente di Cagliari mi ha dato sempre tutto fin dall’inizio“.

“Devo godermi la vita e i nipoti. Vediamo quanto durerà la mancanza della vita da allenatore, è anche sofferenza. Il nonno l’ho fatto poco, non sono neanche uno di quelli che li coccola troppo. Martello anche loro”, ha concluso.

Pasillo de honor per Ranieri e le parole del presidente Giulini

A Cagliari la squadra ha anche deciso di riservargli il cosiddetto ‘passillo de honor’, quello che lui stesso con le sue squadre ha riservato ai campioni come avvenuto ai tempi della Sampdoria quando l’Inter, nel 2021, ha vinto lo scudetto. Un gesto che ha significato perciò più di mille parole.

Infine, anche il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, tramite ‘X’ ha voluto salutare il mister. Queste le sue parole: “Non voglio parlare di ciò che ha fatto il mister a Cagliari. Lo sapete tutti. Vorrei concentrarmi su cosa ci lascia: garbo, lealtà, determinazione e coraggio… I valori più belli dello sport. Grazie Claudio!“