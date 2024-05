Convocati Italia Euro 2024: i possibili quattro esclusi di Spalletti

Quale sarà la lista ufficiale e definitiva dei convocati dell’Italia per Euro 2024? Dopo l’annuncio dei 30 pre-convocati, Spalletti dovrà decidere di “tagliare” quattro giocatori prima dell’inizio ufficiale della competizione in terra tedesca

Chi saranno i quattro esclusi dalla lista dei convocati dell’Italia in vista degli Europei? Tiene banco il nome di Fagioli, convocato a sorpresa da Spalletti e pronto a giocarsi le sue chance di conferma in vista dell’inizio del torneo. La sensazione è che il ct azzurro possa decidere di puntare concretamente sul centrocampista della Juventus, a prescindere dalla recente squalifica e dai successivi sette mesi di inattività. Spalletti credere fortemente nelle caratteristiche dell’ex Cremonese e potrebbe decidere di confermarlo nella lista definitiva dei 26.

Occhi, quindi, alla posizione di Ricci. Il centrocampista del Torino, in caso di conferma di Fagioli, potrebbe essere uno dei sacrificati ed esclusi. Qualora Spalletti dovesse puntare con forte decisione sul 3-5-2, il centrocampista del Torino potrebbe diventare un candidato alla possibile esclusione per “abbondanza” di centrocampisti. Situazione da monitorare attentamente nei prossimi giorni. Occhio anche alla posizione di Folorunsho, già convocato da Spalletti in questi mesi, ma un altro possibile candidato al ruolo di “escluso”.

Stesso discorso fatto per Ricci: con la possibile conferma di Fagioli, due su tre centrocampisti saranno esclusi dai 26 convocati, e il centrocampista del Torino, insieme a Folorunsho, sono i maggiori indiziati al possibile addio lampo.

Convocati Italia Euro 2024: i quattro possibili esclusi

Difficilmente Spalletti boccerà uno degli attaccanti, ecco perchè l’attenzione sugli altri due esclusi si sposterà su portieri e difensori. Certa la bocciatura del 4° portiere: uno tra Meret e Provedel dirà addio alla spedizione azzurra, con il portiere della Lazio leggermente sfavorito sulla conferma nei 26 convocati rispetto all’estremo difensore del Napoli.

Occhio anche all’elenco dei difensori. La sensazione è che uno dei 4 esclusi potrebbe essere uno tra Bellanova e Mancini. Il terzino destro del Torino, infatti, all’occorrenza, potrebbe essere sostituito da Di Lorenzo, Darmian o addirittura El Shaarawy. Ecco perchè Spalletti potrebbe decidere di privarsene, in quanto già “coperto” in quel ruolo. In bilico anche Mancini, anche se in caso di conferma della difesa a tre, il centrale della Roma potrebbe rappresentare un’ottima alternativa ai titolari. Sono attese novità e conferme ufficiali nel corso dei prossimi giorni.