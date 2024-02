Farioli al Napoli, Del Pinto: “Contesto giusto per lui, stessa passione di Spalletti”

Lorenzo Del Pinto, ex giocatore del Benevento targato De Zerbi-Farioli, ha rilasciato delle dichiarazioni su uno degli obiettivi del Napoli Di De Laurentiis.

Dopo il pareggio deludente contro il Cagliari di domenica scorsa, il Napoli ha travolto ieri il Sassuolo con il risultato di 1-6. Grandissimo protagonista della sfida del Mapei Stadium è stato sicuramente Victor Osimhen, autore di una bellissima tripletta.

Mentre gli altri tre gol del Napoli sono stati realizzati da Khvicha Kvaratskhelia (autore di una doppietta) e da Amir Rrahmani. Con questo successo, vista anche la sconfitta detta dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il team partenopeo si è portato a 6 punti dal quinto posto che, almeno per il momento, consente di accedere all’edizione dell’anno prossimo della Champions League.

Archiviata la sfida contro il Sassuolo, il Napoli di Francesco Calzona è atteso dalla sfida di domenica sera dello Stadio Diego Armando Maradona contro la Juventus di Max Allegri. Tuttavia, in casa azzurra si sta parlando già molto dell’allenatore della prossima stagione tra i nomi più caldi bisogna sicuramente inserire quello di Francesco Farioli. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare delle dichiarazioni che hanno spiazzato i tifosi azzurri.

Del Pinto su Farioli: “Lo vedrei molto bene al Napoli”

Lorenzo Del Pinto, ex giocatore del Benevento targato De Zerbi-Farioli, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘TvPlay.’: “Lo vedrei molto bene a livello tattico, perché il Napoli ha dentro di sé il 4-3-3. Gli azzurri stanno vivendo un momento di transizione e non è detto che con Francesco Calzona possa esprimere un bel calcio. Penso che comunque il team partenopeo sia un contesto giusto per Farioli. Molto probabilmente, come ha fatto Spalletti, metterebbe tantissima passione per il suo Napoli”.

L’attuale giocatore dell’Aquila ha poi continuato il suo intervento su Francesco Farioli: “Era un ragazzo molto, molto umile e riservato. Si vedeva che aveva una grande voglia sia di lavorare che di imparare. Trascorreva tantissimo tempo al pc, studiando tantissima tantica. Il suo segreto penso sia il gran lavoro che fa sia sul campo che fuori”.

Le dichiarazioni di Lorenzo Del Pinto, dunque, sono terminate così: “Mi aspettavo che potesse diventare un bravo allenatore, ma sempre come guida dei portieri. Poi ha cambiato e si sta rivelando un top allenatore. Lui è stato sicuramente influenzato dalla metodologia di De Zerbi”.